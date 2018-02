Americká armáda otestuje v ostrých střelbách bezosádkový samořídící Humvee

Co se týče pozemních sil, tak jeden takový robotický bojový prostředek testuje US Army. Jedná se o autonomní robotický Humvee, který spadá pod projekt s kódovým označením Wingman.

Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) neboli vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo je armádním terénním vozidlem, které vzniklo na počátku 80. let 20. století a do širšího povědomí veřejnosti se dostalo díky misím v Iráku, Somálsku nebo Afghánistánu. I když je toto vozidla už dnes takřka symbolem americké armády, tak u vojáků se zase až tak velké oblibě netěší, protože se defakto jedná o pojízdnou rakev, a to díky neschopnosti vozidla Humvee odolat improvizovaným výbušným zařízením (IED).

A možná právě proto se rozhodla americká armáda z některých Humvee udělat bezosádková robotická vozidla. Robotické Humvee má plnit riskantní operace, u kterých se předpokládá, že stroj s lidskou posádkou by byl zřejmě na odpis a vojáci mrtví. Může se jednat o roli návnady, riskantní průzkum bojem nebo testování trasy na výskyt IED.

Samořídící terénní vozidlo bude samozřejmě vybaveno i zbraňovým systémem. Robotický Humvee byl už v minulosti schopen střelby z upraveného kulometu M240, jenže ten se často zasekával a autonomní stroj si nedokázal s tímto problémem bez pomoci člověka poradit. Proto dostal robotický Humvee nový automatický kulomet Advanced Remote/Robotic Armament System (ARAS) o ráži 7,62 mm s 1500 náboji a dokáže automaticky vyměnit zásobník za pouhých šest sekund. Systém ARAS se vyznačuje strojově přesnou schopností střelby s autonomním rozpoznáváním cílů a je schopen pokrýt okolní prostor s rozsahem 360 stupňů, úhel deprese a elevace činí od -30 do +90 stupňů a automatický kulomet má vynikat velkou spolehlivostí.

Testovací vozidlo bezosádkového robotického Humvee nese označení M1097 Wingman a bude doprovázeno Humveem s označením M151, ve kterém budou přítomni lidé, celkem 5 vojáků (řidič, velitel vozidla a tři vojáci, kteří budou přiděleni k převzetí klíčových úkolů Wingmana).

Jeden z vojáků se stará o identifikaci a přiřazení priority cílů, další převezme dálkově řízení Wingmana, pokud to bude nutné a třetí voják slouží jako střelec, který dává povel k palbě. I když robotický Humvee by mohl sám vybírat cíle a eliminovat je bez zásahu člověka, tak armáda zatím autonomním systémům zase tak moc nevěří, a zatím zůstává člověk s prstem na spoušti.

Wingmana nyní čekají ostré střelby na cvičišti. K tomu armáda využije střelnici buď v Camp Grayling v Michiganu nebo Fort Benning v Georgii.