Americké letectvo chystá comeback stíhaček F-15. Nakupuje nové stíhačky F-15EX

Stíhací letoun F-15 Eagle, jehož historie se datuje do 70. let 20. století byl původně určen k vybojování vzdušné nadvlády. Poté přišla v 80. letech 20. století varianta známá jako F-15E Strike Eagle, což je víceúčelový stíhací letoun, díky čemuž získal F-15 schopnost bombardovat pozemní cíle střelami vzduch-země nebo pumami.

Poslední letouny F-15E získalo americké letectvo v roce 2001, přičemž bylo mezi lety 1985 až 2001 dodáno americkému letectvu celkem 236 stíhaček F-15E. Dnes provozují americké letecké síly 235 stíhaček F-15 Eagle (F-15C/D) a 218 stíhaček F-15 Strike Eagle (F-15E). Stíhačky F-15C/D jsou už dnes skutečně staré stroje, a tak je zapotřebí je něčím nahradit. Jako jedna z možností se jeví nové stíhací letouny s modernizovanou avionikou označované jako F-15X/EX.

Stíhačky F-15X/EX budou oproti svým předchůdcům zahrnovat řadu modernizací. Zbrusu nová konstrukce draku F-15X/EX umožní prodloužit životnost stroje na 20 000 letových hodin, dále nové F-15 získají velký centrální displej, nový palubní počítač a datalink, systém EPAWSS pro vedení radioelektronického boje, detekční stanici IRST (infrared search and track) pro detekci letounů, nový AESA radar APG-82 a komunikační soupravu pro příjem dat z letounů F-22 a F-35.

Nové F-15X/EX například unesou až 22 střel vzduch-vzduch, to znamená, že mohou sloužit jako masivní palebná podpora pro stíhačky F-35, které do svých vnitřních pumovnic pojmou jen 4 AMRAAM střely. Stealth Stíhačky F-35 by mohly na bojišti operovat někde vepředu a posílat klíčová data o nepříteli stíhačkám F-15X/EX operujícím vzadu.

Počáteční cena na jeden F-15EX je odhadována na 125 miliónů dolarů, očekává se, že po zahájení výroby klesnou ceny na 65 až 70 miliónů dolarů za jeden stroj. Zatím má americké letectvo od Kongresu povoleno nakoupit jen dva stroje, protože americký Kongres stále nezískal od USAF akviziční strategii ohledně programu F-15EX. Ve fiskálním roce 2020 zamýšlelo americké letectvo zakoupit celkem 8 strojů. Celkově plánuje americké letectvo nakoupit až 144 stíhaček F-15EX.