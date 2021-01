Americké letectvo zvažuje nákup nových stíhacích letounů F-16

Americké letectvo USAF důkladně přezkoumává své požadavky pro současnou dekádu a začalo vážně uvažovat o dalším nákupu stíhacích letounů F-16. Poslední objednávka stíhaček F-16 přitom proběhla ve fiskálním roce 2001. První let stíhačky F-16 sice proběhl před 46 lety, ale samotný stroj prošel za tu řadu let různými upgrady a modifikacemi.

Současná varianta F-16V Block 70/72 je moderním letounem spadajícím do 4,5 generace stíhačů. Jsou to stroje s moderní elektronikou, kde hlavní devizou je nový AESA radar, který slouží k mapování terénu a k zaměřování vzdušných, pozemních a námořních cílů. A jde ho použit i jako mikrovlnou zbraň k vedení elektronického boje. Nové stíhačky F-16V např. nahradí u slovenského letectva dosluhující Migy-29. A právě tuto nejmodernější variantu může zase začít nakupovat i americké letectvo.

Současná flotila stíhaček F-16 u USAF čítá více než 900 strojů. Zahrnuje 783 jednomístných stíhaček F-16C a 151 dvoumístných F-16D. Průměrný věk stíhačky F-15C v americkém letectvu je v současnosti 28,7 let. Letouny F-16, má nahradit stealth stíhací letoun F-35, takže ještě donedávna se myslelo, že nákup nových F-16 je pro americké letectvo už pasé. Ale jsou tady tři hlavní argumenty, které mluví ve prospěch F-16.

Prvním z nich je provoz stíhaček a s ním spojená finanční zátěž za jednu letovou hodinu stroje. U stíhačky F-35A to představovalo pro fiskální rok 2018 celkem 44 000 dolarů za letovou hodinu stroje. V roce 2025 má ale tato hodnota spadnout na 25 000 dolarů za jednu letovou hodinu. Pro F-16C je to cena kolem 8 000 dolarů za hodinu letu.

Dalším důvodem je fakt, že existují pro americké piloty mise, kde se nesetkají s technologicky srovnatelným protivníkem a tudíž stealth schopnosti stroje jsou u stíhačky k ničemu. Např. při bombardování pozic islamistů je zbytečné posílat na misi stíhačky F-35.

A posledním důvodem je snadná přestavba F-16V na dron, který může do budoucna ovládat umělá inteligence Skyborg. Americké letectvo by tak v této dekádě nakupovalo celkem 4 druhy stíhacích letounů. Byly by to zmíněné F-35A (rozhoduje se mezi nákupem 1763 nebo 1050 stíhaček), dále F-15EX (144 stíhaček), F-16V (? neznámý počet) a stíhací letouny 6. generace, u kterých se počítá se zahájením výroby ve fiskálním roce 2026 (? neznámý počet). Tato čtveřice by do budoucna byla propojena s umělou inteligencí Skyborg, která má pomoci lidským pilotům při plnění misí.