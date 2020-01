Americké stealth letouny 5GAT mohou být ovládány umělou inteligencí Skyborg

Společnost Sierra Technical Services oznámila, že dokončila prototyp stealth bezpilotního letounu 5GAT (5th Generation Aerial target). Tento měsíc bylo u prototypu dokončeno pozemní testování motorů General Electric J85-5R a podle vyjádření společnosti se má uskuteční první testovací let do konce března tohoto roku.

Letoun 5GAT měří na délku 12,2 metru a jeho rozpětí křídel činí 7,3 metru. Váha letounu dosahuje 4350 kg. Pohon zajišťuje dvojice motorů General Electric J85-5R (tah 12,8 kN s přídavným spalováním). Letoun má využívat některé díly z cvičného letounu T-38 Talon a stíhaček F-5 a F/A – 18. Cena prvního prototypu vyšla na necelých 16 miliónů dolarů. Do budoucna při sériové výrobě by se cena za jeden letoun měla pohybovat kolem 10 miliónů dolarů.

Bezpilotní letouny 5GAT mohou být využívány jako vzdušné cíle pro testování raket vzduch-vzduch, země-vzduch, pro výcvik pilotů a pro výcvik pozemní PVO (protivzdušné obrany). Tyto letouny lze využít pro simulování nepřátelských stealth stíhaček, takže američtí piloti si na nich mohou trénovat vzdušné souboje, přičemž 5GAT poslouží k simulaci stealth letounů, jako jsou např. čínské stroje J-20 nebo ruské Su-57.

Dále chce společnost Sierra Technical Services s těmito letouny prorazit na poli tzv. robotických wingmanů. Letouny 5GAT by se staly robotickými parťáky pro stealth stíhačky F-35 a F-22. Plnily by pro pilotované stíhačky roli předsunuté senzorové sítě, návnady (obětovat se ve prospěch pilotované stíhačky) nebo dodatečné palebné podpory. Ovládat robotické wingmany má do budoucna umělá inteligence Skyborg, nad kterou bude mít dohled člověk-pilot v kokpitu pilotované stíhačky F-35 nebo F-22.