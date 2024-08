Apple přinutí Patreon k novým poplatkům: Tvůrci na iOS čelí 30% provizi

V digitální éře se mobilní aplikace staly klíčovým nástrojem pro různé platformy a tvůrce obsahu, kteří chtějí oslovit široké publikum. Patří sem i Patreon, platforma, která umožňuje tvůrcům přímo vydělávat na své tvorbě díky předplatnému od fanoušků. Nedávné změny, které společnost Apple zavedla, však výrazně ovlivní způsob, jakým tvůrci na Patreonu budou moci generovat příjmy. V tomto článku se podíváme na to, jak tyto změny vypadají, co znamenají pro tvůrce a jakým způsobem ovlivní budoucnost platformy Patreon.

Apple a jeho 30procentní provize: Nová realita pro Patreon

Od listopadu 2024 se členství prodávaná prostřednictvím aplikace Patreon na iOS budou řídit pravidly, která Apple dlouhodobě uplatňuje na všechny aplikace ve svém App Store. To znamená, že každá transakce, ať už se jedná o nákup nového členství nebo obnovení stávajícího, bude podléhat 30procentní provizi, kterou si Apple účtuje za nákupy v aplikaci. Tento krok přichází poté, co Apple přiměl Patreon k použití svého vlastního platebního systému v aplikaci, a to pod hrozbou vyřazení z App Store.

Zdroj: Shutterstock

Dopad na tvůrce a jejich příjmy

Pro mnoho tvůrců na Patreonu tato změna představuje značnou výzvu. Patreon sám o sobě již zahrnuje řadu poplatků za používání platformy, a nyní se k těmto nákladům přidává i zmíněná provize Applu. To znamená, že tvůrci, kteří se rozhodnou nadále prodávat svá členství prostřednictvím aplikace na iOS, budou muset buď absorbovat tento poplatek, nebo jej přenést na své fanoušky formou zvýšení cen. Patreon sice nabízí možnost automatického zvýšení cen u členství zakoupených na iOS, ale toto řešení s sebou nese riziko snížení počtu předplatitelů kvůli vyšším nákladům.

Výjimky a dlouhodobé důsledky

Je důležité poznamenat, že tato nová pravidla se vztahují pouze na členství prodávaná prostřednictvím aplikace na iOS. Členství zakoupená prostřednictvím webové stránky Patreonu nebo aplikace pro Android zůstanou těmito změnami nedotčena. To by mohlo vést k tomu, že někteří uživatelé budou přecházet na tyto alternativní platformy, aby se vyhnuli vyšším cenám na iOS. Nicméně, tato strategie není zcela bez rizika, protože může vést ke ztrátě uživatelů, kteří dávají přednost pohodlí aplikace na iOS.

Pro tvůrce, kteří se nechtějí smířit s 30procentní provizí, Patreon umožňuje přechod na nový platební systém odložit až do listopadu 2025. Po tomto datu však nebudou mít možnost prodávat členství prostřednictvím aplikace na iOS, pokud nebudou využívat platební systém Applu. Tento fakt nutí tvůrce k důkladnému promyšlení, zda se jim vyplatí zůstat na této platformě, nebo hledat jiné možnosti, jak monetizovat svůj obsah.

Historický kontext a budoucí vyhlídky

Patreon se až donedávna dokázal vyhnout 30procentní provizi Applu díky využívání alternativních platebních procesorů. Jack Conte, CEO Patreonu, v roce 2021 zmínil, že Patreon nemá žádnou zvláštní dohodu s Applem, a že musí dodržovat zásady App Store stejně jako ostatní. Zmínil také, že Apple možná Patreonu udělil výjimku kvůli tomu, že uživatelé na platformu nepřicházejí s cílem objevovat nové tvůrce a obsah. Tato výjimka však s příchodem nových pravidel končí.

Zavedení provize Applu není pro digitální platformy ničím novým. Apple dlouhodobě čelí kritice za to, že svým 30procentním podílem značně omezuje možnosti výdělků tvůrců a vývojářů. Některé společnosti, jako například Epic Games, se dokonce rozhodly postavit Applu právně, což vedlo k dlouhým soudním sporům. I když Patreon zatím neprojevil ochotu vstoupit do podobného sporu, je možné, že se podobný tlak ze strany tvůrců bude stupňovat.

Změny, které přicházejí s novými pravidly Applu, představují zásadní moment pro Patreon a jeho tvůrce. Zavedení 30procentní provize na nákupy v aplikaci iOS je krok, který může výrazně ovlivnit, jak tvůrci přistupují k monetizaci svého obsahu. Pro některé to může znamenat nutnost zvýšení cen, což může vést ke ztrátě části jejich fanouškovské základny. Pro jiné to může být podnětem k hledání alternativních cest, jak své příjmy diverzifikovat. Jedno je jisté: digitální prostředí, ve kterém tvůrci působí, se neustále vyvíjí a přizpůsobení se těmto změnám bude klíčové pro jejich dlouhodobý úspěch.