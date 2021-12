Berte, dokud dávají: Steam nabízí westernovou střílečku zdarma

Až do 14.12. do 19:00 máte možnost si zdarma vyzvednout na Steamu hru Call of Juarez: Gunslinger.

Hra Call of Juarez: Gunslinger vyšla v roce 2013 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Techland. Jedná se už o čtvrtou hru ze série Call of Juarez. První hra z této série vyšla v roce 2006 a jednalo se o westernovou střílečku, ve které jste museli chvílemi i přemýšlet. Druhý díl s podtitulem Bound in Blood byl prequelem k jedničce. Pak si vývojáři dali od westernu na chvíli pauzu a vytvořili třetí díl s vše říkajícím názvem The Cartel, ve kterém bojujete v současnosti proti drogovému kartelu. Čtvrtý díl nás opět vrací na divoký západ a do žánru westernů.

V Call of Juarez: Gunslinger se vtělíte do role obávaného lovce odměn Silase Greavese, který vypráví v salónu za pití zdarma své příběhy, které během svého života prožil. Vy toto jeho vyprávění hrajete jako mise. Jedná se o střílečku viděnou z první osoby, kde na vás čeká na dokončení celkem 14 misí. Na hraní budete mít výběr z celkem třech režimů. Můžete hrát v režimu kampaně, kde vás čeká oněch 14 misí. Dále v režimu Arcade, kde musíte čelit vlnám nepřátel a nakonec režim Duel, které jsou klasickými kovbojskými přestřelkami vy a nepřítel.

Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů metascore 79 a od hráčů souhrnné hodnocení 8,2.

Hru Call of Juarez: Gunslinger můžete zdarma získat na tomto odkazu.