Budou mít americké bombardéry stálou pohotovost jako za studené války?

Americká armáda v současnosti provozuje tzv. jadernou triádu. V rámci jaderného odstrašení disponují Spojené státy mezikontinentálními balistickými střelami (ICBM) odpalovanými z podzemních sil, strategickými bombardéry a ponorkami vyzbrojenými balistickými střelami (SLBM). Američané tak disponují dostatečnou palebnou silou, se kterou mohou odpovědět na případný jaderný útok protivníka, i kdyby část jaderného arzenálu USA byla zničena.

Americké nosiče jaderných zbraní jsou už dnes ale zastaralé, a tak je nutná jejich výměna. V případě amerických bombardérů je vyvíjen strategický stealth bombardér B-21, který může být vyzbrojen střelami s jadernými hlavicemi a ponorkové loďstvo získá raketonosné jaderné ponorky třídy Columbia. Nad náhradou poslední položky jaderné triády, tedy mezikontinentálními balistickými střelami (ICBM) ale visí otazník.

Ono náhrada za současné ICBM Minuteman lll je už ve vývoji pod označením GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). Potíž je ale v tom, že tento projekt měl podporu u Donalda Trumpa a jeho administrativy. Minulý rok získala společnost Northrop Grumman na vývoj nové mezikontinentální balistické střely v programu GBSD celkem 13,3 miliardy dolarů.

Nyní došlo k výměně prezidenta a někteří levicoví demokratičtí zákonodárci namítají, že Spojené státy mohou jaderně odstrašit své protivníky stejně dobře jen se strategickými bombardéry a raketonosnými jadernými ponorkami. Takové myšlenky sice neprosazují všichni demokraté, ale pokud by náhodou došlo k tomu (i když je to malá pravděpodobnost), že GBSD program bude odložen nebo dokonce zrušen, tak americké ministerstvo obrany se bude muset tomuto stavu přizpůsobit. GBSD program měl nahradit všech 450 střel Minuteman III a využíval by bojové hlavice W87 mod 0 (300 kilotun TNT) nebo W87 mod 1 (475 kilotun TNT).

V případě přechodu USA na jadernou dyádu bude muset americké letectvo uvést své strategické bombardéry do stále pohotovosti. To znamená, že bombardéry budou muset být vyzbrojeny jadernými zbraněmi a připraveny okamžitě vzlétnout z letiště. V současnosti mohou jaderné zbraně z amerických bombardérů používat jen stealth bombardéry B-2 a dále pak dnes už legendární B-52. Bombardéry B-52 už nepoužívají ve své výzbroji jaderné pumy, ale střely s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí W80 (max. 150 kilotun TNT). B-2 pak mohou nosit i jaderné pumy B-61 (max. 400 kilotun TNT) nebo B-83 (max. 1,2 megatuny TNT). Oba typy bombardérů budou moci v budoucnosti používat nově vyvíjenou střelu LRSO (Long-Range Standoff Weapon).