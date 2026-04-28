Další iPhone, nebo úplně jiná liga? OpenAI koketuje s vlastním telefonem
OpenAI chystá vlastní hardware produkt
Podle známého analytika Ming-Chi Kuo, který má za sebou řadu přesných leaků například ze světa Applu, OpenAI prý spolupracuje na vývoji telefonu s MediaTek a Qualcomm. Výrobu a částečný návrh hardwaru by měl zajistit Luxshare. To vyvolává pocit, že zřejmě nepůjde jen o šlápotu do prázdna, OpenAI buduje, nebo minimálně plánuje vybudovat kompletní technologický ekosystém, podobně jako to dlouhodobě dělají Apple s Googlem.
Telefon bez aplikací?
Jedním z nejzajímavějších aspektů celé myšlenky je představa, že by takový telefon vůbec nemusel fungovat na principu klasických aplikací. Dnes jsme zvyklí, že vše řešíme přes appky, od komunikace přes bankovnictví až po navigaci. Jenže tento model má své limity. Platformy jako iOS nebo Android kontrolují, co aplikace smí a nesmí dělat, a tím pádem nepřímo omezují i možnosti samotné AI.
Kuo naznačuje, že OpenAI by mohlo tento přístup obejít. Místo aplikací by telefon spoléhal na AI agenty, takže byste neotevírali konkrétní aplikaci manuálně, ale jednoduše řekli tomu modelu, co chcete udělat, a on by se o vše postaral.
Tahle myšlenka mimochodem nezaznívá jen od OpenAI. Například Carl Pei, šéf společnosti Nothing, nedávno na konferenci SXSW prohlásil, že aplikace v budoucnu pravděpodobně úplně zmizí. Místo nich nastoupí v uvozovkách inteligentní asistenti schopní řešit komplexní úkoly napříč systémem.
Kontext jako klíčová výhoda
Pojďme si říci další rozdíly oproti běžnému telefonu. Dnešní AI v telefonech je často omezená, funguje v rámci jednotlivých aplikací a má jen omezený přístup k informacím. Pokud ale OpenAI vytvoří vlastní hardware i software, získá mnohem širší přehled o tom, jak uživatel telefon používá, což otevírá jistý konflikt v otázce ochrany osobních dat.
Je pravda, že to svým způsobem otevírá dveře k výrazně pokročilejším funkcím. Telefon by mohl průběžně chápat kontext, například kde jste, co děláte, jaké máte návyky, a podle toho proaktivně nabízet řešení. Nejspíše by nešlo jen o reakci na příkaz, ale o kontinuální asistenci, která se přizpůsobuje vašemu chování.
KOMENTÁŘ: Na druhou stranu tohle vše, co jsem vyjmenoval, je vlastně soubor faktorů, který by zcela pohřbil jakékoliv soukromí. Opět platí to, že čím více dat zařízení sbírá, tím citlivější je celé téma ochrany uživatele. A bude to pravděpodobně jeden z rozhodujících faktorů, který rozhodne, zda by vůbec o takové zařízení byla na trzích poptávka.
Kombinace cloudu a zařízení
Technicky by měl telefon kombinovat dva přístupy: menší modely běžící přímo v zařízení a výkonnější modely v cloudu. Takový hybridní model už dnes používají například některé funkce v moderních smartphonech, ale OpenAI by ho mohlo posunout mnohem dál.
Menší modely by zajišťovaly rychlé reakce a základní úkoly bez nutnosti připojení k internetu, zatímco náročnější operace by probíhaly na serverech, což by mohlo přinést až nevídanou rychlost a také výkon. Ale uvidíme, až dojde k zahájení výroby a distribuci, které se neplánuje ještě ani na příští rok. Podle Kuoa by finální specifikace telefonu a výběr dodavatelů mohly být hotové na přelomu let 2026 a 2027. Samotná masová výroba by pak mohla začít až v roce 2028.
Impozantní je, že už dříve se k hardwarovým plánům OpenAI vyjádřil i Chris Lehane. Ten naznačil, že první produkt bychom mohli vidět už v druhé polovině roku 2026. Podle tehdejších informací by ale mělo jít spíše o zmíněná chytrá sluchátka než o plnohodnotný telefon.