Denuvo u nových her je těžké prolomit. Rage 2 je výjimka

Kde se stala chyba? Při vydání PC verze videohry Rage 2 došlo k zajímavé situaci, kdy Steam verze hry Rage 2 obsahuje protipirátskou ochranu Denuvo, ale verze z Bethesda Launcheru už ne (ta obsahuje jen jednoduchou online kontrolu z Bethesda store, která není pro crackery výzvou). Díky tomu vznikl Day Zero crack na hru Rage 2.

Něco podobného se letos stalo u hry Devil May Cry 5 od Capcomu, kdy se k veřejnosti dostal nezabezpečený spouštěcí exe soubor hry Devil May Cry 5, ale tentokrát z distribuční platformy Steam. Díky tomu taktéž vznikl Day Zero crack DMC 5.

V těchto případech šlo zřejmě o lidský omyl. Co se týče dalších her, které letos vyšly, tak zhruba od konce letošního února je crackování her s protipirátskou ochranou Denuvo prakticky na mrtvém bodě. U her Trials Rising, Left Alive, Anno 1800, Mortal Kombat 11 a Starlink: Battle for Atlas se zatím crackerům Denuvo prolomit nepodařilo.

Nejaktivnější v tomto prostoru jsou nyní skupiny CPY a CODEX, ale ty v posledních týdnech nevydaly žádný nový crack na hru zabezpečenou nejnovější ochranou Denuvo. Tedy když nepočítáme crack na Rage 2 od CODEXu, který ale těží ze situace exe souboru nezabezpečeného Denuvem.

Do konce poloviny letošního roku by mělo vyjít ještě 5 her s Denuvem. Budou to hry Team Sonic Racing, Total War Three Kingdoms, Conan Unconquered, The Sinking City a F1 2019.