Satelitní internet Starlink už má 100 000 uživatelů. Nabízená rychlost se zvýší

Satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX už využívá přes 100 000 uživatelů v celkově 14 zemích. Služba je dostupná pro uživatele v USA, Kanadě, Velké Británii, Francii, Německu, Rakousku, Nizozemsku, Irsku, Belgii, Švýcarsku, Dánsku, Portugalsku, Austrálii a Novém Zélandu.

Ještě v únoru letošního roku tuto službu využívalo jen něco přes 10 000 uživatelů a během půl roku se tento počet rozrostl na 100 000. Další stovky tisíc uživatelů mají zatím nevyřízené objednávky na zřízení satelitní přípojky Starlink. Podle ředitelky SpaceX Gwynne Shotwell rozšiřování dalších přípojek Starlinku znatelně komplikuje pokračující nedostatek čipů. Koronavirus způsobil krizi v oblasti polovodičů a současný nedostatek čipů se tak i promítl na dostupnost satelitních terminálů Starlinku. Přibližně půl miliónu lidí má nevyřízenou objednávku a někteří mohou čekat klidně i několik let na zřízení služby. Např. jeden zájemce o službu ze Severní Virginie na internetu (redditu) oznámil, že předpokládaný termín zřízení satelitní internetové přípojky Starlinku připadá pro jeho oblast až někdy na rok 2023 nebo později.

Starlink má již vypuštěných přibližně 1800 satelitů na nízké oběžné dráze kolem Země. Většina z nich se nachází zhruba 340 kilometrů nad Zemí. Cílem Elona Muska je vybudovat konstelaci, která bude zahrnovat 42 000 satelitů. V současnosti dosahuje satelitní internet Starlink přenosové rychlosti v rozmezí 50 až 150 Mbit/s s latencí od 20 do 40 ms. Podle Elona Muska by se ještě do konce roku měla tato přenosová rychlost zvýšit na 300 Mbit/s při latenci 20 ms.

Starlink je převážně určen pro řídce osídlené oblasti, kde je mnohdy jediný dostupný internet např. stařičká GPRS 2G mobilní síť nebo mnohde ani to ne. Zřízení satelitní přípojky Starlink (cena zahrnuje i satelitní terminál) vyjde na 499 euro (cca 12 500 korun) a měsíční paušál za satelitní internet představuje 99 euro (cca 2500 korun). Nejde tedy o levnou záležitost a tuto službu nejspíš využijí buď technologičtí nadšenci, lidé co např. cestují v karavanu a všude možně potřebují rychlý internet nebo někdo žijící v oblasti, kde prakticky není žádná možnost rychlého širokopásmového připojení.

V blízké budoucnosti má být satelitní internet Starlink dostupný i u nás v České republice.