Elon Musk vyhodil z Twitteru 3 700 lidí, teď některé prosí, aby se vrátili

Zdroj: Shutterstock

Elon Musk má poněkud zvláštní povahu, protože rád udivuje lidi tím, že se pouští do nereálně vypadajících projektů, které třeba z části dotáhne do konce. Podobně nereálně vypadal i nákup sociální sítě Twitter, který se ale nakonec po všech možných debatách uskutečnil. Poté, co Elon Musk přišel poprvé do nové práce, vyházel prakticky celý management.

Původním plánem bylo vyhodit zhruba padesát procent pracovní síly, ale reálně bylo propuštěno 3 700 lidí. Mnoho zaměstnanců se navíc dozvědělo o tom, že přišli o práci tak, že jim byl zablokován přístup k celopodnikovým systémům, e-mailu a Slacku. Podle obecné úsudku to není zrovna férový přístup.

Zdroj: Shutterstock

Nyní ale nastala kuriózní situace, protože po masivním propouštění Elon zjistil, že některé pracovní pozice byly opodstatněné a prosí dané zaměstnance, aby se vrátili zpět do práce. Někteří ze zaměstnanců ale nabídku vrátit se zpět do Twitteru odmítli, protože si myslí, že po krátké době budou znovu propuštěni a cítí se zneužiti.

Podle dostupných informací podalo pět zaměstnanců hromadnou žalobu na Twitter, v níž tvrdili, že propouštění porušuje federální zákony týkající se pracovních smluv, kde se vyžaduje písemné oznámení výpovědi z pracovního vztahu alespoň 60 dní předem. Musk na svém účtu na Twitteru rozhodnutí propouštět obhajoval tím, že nemá na výběr, kdy jeho společnost je ve ztrátě 4 miliony dolarů denně. Každému zaměstnanci, který odešel, na druhou stranu bylo nabídnuto 3 měsíční odstupné, což je o 50 % více, než vyžaduje zákon.