Empress prolomila nejnovější verzi Denuvo a další protipirátské ochrany

Empress už je veteránka ve vytváření cracků nebo bypasů pro hry zabezpečené protipirátskou ochranou Denuvo. A umí prolamovat nejenom Denuvo, ale i další protipirátské ochrany, jako je Arxan (např. u hry Red Dead Redemption 2) nebo VMProtect (přítomen u série Assassin's Creed).

Nyní překonala nejnovější protipirátskou ochranu Denuvo s interním označením V18, ochranu Denuvo SecureDLC v2, ochranu VMProtect a Capcom Anti-Tamper protipirátskou ochranu u hry Resident Evil 4 Remake. Pokud jen nevěřícně kroutíte hlavou, tak ano je to tak. Někteří herní vydavatelé jsou schopni do svého herního titulu doslova narvat několik protipirátských ochran a různě je kombinovat.

Letos už je to čtvrtá hra, u které Empress překonala Denuvo a další přidružené protipirátské ochrany. Minule to byly Monster Hunter Rise Sunbreak (Denuvo V16), Assassin's Creed Valhalla Complete Edition (Denuvo V15) a Hogwarts Legacy Deluxe Edition (Denuvo V17). Na druhou stranu je teprve 5 měsíc a máme tady 21 her, které vyšly letos a mají stále neprolomenou protipirátskou ochranu Denuvo.

Pokračuje i trend, kdy některé společnosti u svých videoher samy po několika měsících protipirátskou ochranu Denuvo odstraní a přitom hra nemusí být ani cracknutá a mít status upirátitelná. Letos tak zmizlo Denuvo u her Tiny Tina’s Wonderlands, The Quarry, Voice of Cards: The Beasts of Burden, The DioField Chronicle, Triangle Strategy, New Tales from Borderlands, Star Ocean: The Divine Force nebo Valkyrie Elysium.

Uvidíme jestli tento trend vydrží i nadále. Každopádně je i nadále obrovské množství videoher, které Denuvo a další protipirátské ochrany stále mají. A Empress má tak co prolamovat. Pro své fanoušky na konci .nfo souboru Empress nechala další Hint (hádanku-nápovědu) na další crack. Hint zní: Third Time Is The Charm. Někteří piráti usuzují, že další hrou, u které Empress prolomí Denuvo bude Total War Warhammer 3.