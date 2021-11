Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší hráče loveckých simulátorů

Od 25.11. do 2.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout lovecký simulátor theHunter: Call of the Wild.

Hru theHunter: Call of the Wild vyvinuli herní vývojáři ze švédského studia Expansive Worlds a vydali ji v roce 2017. Toto studio se zaměřuje na vývoj loveckých simulátoru a má na svém kontě tři hry ze série Hunter. Jejich prvotina Hunter vyšla v roce 2009 a jednalo se o klasický lovecký simulátor, kdy v divočině lovíte zvířata pomocí různých zbraní. Druhou hrou byl The Hunter: Primal, který vyšel v roce 2015 a v této hře jste se stali lovcem různých dinosaurů. Ve třetí hře s podtitulem Call of the Wild, kterou momentálně Epic nabízí zdarma se znovu vracíte do současnosti.

Ve hře se tedy vtělíte do role lovce, který za každé ulovené zvíře získává peníze a zkušenosti. Díky tomu si můžete odemykat nové schopnosti a kupovat si lepší vybavení. Čeká vás překrásná příroda a ucházející grafické zpracování, takže tuto hru můžete i pojat jako walking simulátor, kdy můžete jenom procházet divočinou a kochat se okolním prostředím. Čeká vás otevřený svět s rozmanitými typy prostředí, dynamicky se měnící počasí a střídání denního a nočního cyklu. Pokud budete chtít ulovit nějaké zvíře, tak budete muset postupovat opatrně, abyste ho nevyplašili. Musíte si dávat pozor na to, jak moc velký hluk vydáváte a nezapomínat, že po směru větru vás dokáží zvířata vycítit. Hrát tuto hru můžete buď v režimu pro jednoho hráče nebo jako kooperaci až v 8 hráčích.

PC verze hry theHunter: Call of the Wild si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů celkové metascore 64 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 7,1.

Hru theHunter: Call of the Wild si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.