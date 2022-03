Epic Games rozdává dvě hry zdarma

Od 3.3. do 10.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Black Widow: Recharged a Centipede: Recharged.

Obě dvě hry vyvinulo (respektive vytvořilo remaky) litevské studio SneakyBox a AdamVision. Vydavatelem je společnost Atari. Jedná se o dvojici her, které jsou remaky her Black Widow a Centipede a vzdávají tak hold těmto hrám, které vyšly začátkem 80. let na arkádových automatech. Vy si nyní můžete tyto dvě pecky z 80. let vychutnat ve vylepšené grafice.

Hra Black Widow je zběsilou akcí, která spadá do kategorie Shoot-'em-up (arkádových stříleček). Hra se objevila na arkádových automatech v roce 1982 a hráč v ní ovládá pavouka černou vdovu. Na arkádovém automatu se hra ovládala pomocí dvou joysticků (jeden pro pohyb, druhý pro střelbu). Cílem ve hře je získat co nejvíce bodů, když se budete snažit pobít všechny komáry, sršně a brouky, kteří se vás snaží zabít a ovládnout vaši síť. Nepřátele přicházejí ve vlnách, a pro postup do další úrovně je musíte pobít. Nejvyššího skóre v této hře měl dosáhnout jistý James Vollandt a to 930 100 bodů. Remake Black Widow: Recharged vyšel minulý rok a vy ho nyní můžete získat zdarma na Epic Games Store.

Druhou hrou je Centipede, která se objevila na arkádových automatech v roce 1981. V této arkádové střílečce máte za úkol zničit všechny články stonožky, než ona stihne zničit vás. Hra Centipede byla jednou ze čtyř nejvýdělečnějších arkádových her roku 1982. Dalšími byly hry Ms. Pac-Man, Pac-Man a Donkey Kong. Remake Centipede: Recharged vyšel taktéž minulý rok a vy ho teď můžete získat zdarma na Epicu.

Black Widow: Recharged můžete získat zdarma na tomto odkazu a Centipede: Recharged následně na tomto odkazu.