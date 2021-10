Epic Games rozdává hru zdarma, která potěší hráče adventur a hororových her

Od 28.10. do 4.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hororovou adventuru DARQ: Complete Edition.

Hru DARQ vytvořili vývojáři z kalifornského studia Unfold Games. V samotné hře se vtělíte do role chlapce, který ovládá schopnost lucidního snění a ke vší smůle se právě nemůže probudit ze své noční můry. Je tedy na vás mu pomoci, aby se chlapec ze své noční můry mohl v pořádku probudit. Samotná hra nabízí umělecky zpracovaný vizuál, ve kterém vás čekají hrátky s gravitací a řešení různých hádanek ve formě manipulace s okolním prostředím. Hra obsahuje i stealth prvky, kdy se musíte vyhýbat a schovávat se před různými nestvůrami v prostředí vaší noční můry.

Hra DARQ vyšla v roce 2019 a k této hře postupně vyšly i dvě DLC s názvy The Tower a The Crypt. V DLC The Tower prozkoumáváte tajemnou věž a v dalším DLC The Crypt pak tajemnou kryptu plnou temných překvapení. V obou DLC vás čekají nové náročnější logické puzzly k vyřešení. Kompletní edice se běžně prodává na Epic Games Store za 420 korun.

PC verze hry DARQ si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů celkové metascore 70 a od hráčů pak souhrnné hodnocení 7,8. Hra je celkem krátká a její pokoření vám zabere přibližně jednu hodinu vašeho času.

DARQ: Complete Edition si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.