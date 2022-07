Epic Games rozdává hru zdarma, která potěší hráče plošinovek a děti

Od 14.7. do 21.7. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Wonder Boy: The Dragon's Trap.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Wonder Boy: The Dragon's Trap vyšla v roce 2017 a vytvořili ji francouzští herní vývojáři ze studia Lizardcube. Pokud jste už starší hráči, tak jste možná o sérii Wonder Boy něco slyšeli. První díl vyšel v roce 1986 pro herní automaty společnosti Sega a posléze se hra objevila na herních konzolích od Segy (SG-1000, Master System a Game Gear). Hra byla typickou arkádovou plošinovkou, kde hlavní hrdina pomocí skákání překonává překážky, eliminuje protivníky, vyhýbá se nástrahám a sbírá různé bonusy. Hra měla i příběh, kdy hlavní hrdina se snažil zachránit svou přítelkyni, kterou držel v zajetí hlavní zloduch hry v podobě temného krále.

Wonder Boy zaznamenal ve své době u hráčů úspěch a dočkal se dalších pěti dílů. V roce 1989 vyšlo třetí pokračování The Dragon's Trap. Nyní máte možnost zdarma získat na Epicu remake tohoto dílu. Remake vyšel v roce 2017. Wonder Boy: The Dragon's Trap navazuje na události minulého dílu, ve kterých byl hlavní hrdina proklet a přeměněn do podoby Lizardmana (napůl člověk a napůl ještěra). Pokud chce hlavní hrdina získat ještě někdy svůj původní vzhled, tak musí získat artefakt Salamander Cross, který ho tohoto prokletí zbaví. Během hry se budete transformovat do různých zvířecích forem, které vám umožní různorodou interakci s okolním prostředím. Remake si zachovává původní design úrovní a může vás zaujmout novou ručně kreslenou grafikou. Během hry můžete přepínat mezi remakem a původní verzí z roku 1989.

Hra Wonder Boy: The Dragon's Trap se na Epicu běžně prodává za 420 korun a její dohrání vám zabere okolo 5 hodin vašeho času. Na metacritic získala tato hra od hráčů souhrnné uživatelské skóre 8,0.

Wonder Boy: The Dragon's Trap můžete získat zdarma na tomto odkazu.