Epic Games rozdává hru zdarma, která potěší všechny hráče akčních her

Od 2.6. do 9.6. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Wolfenstein: The New Order.

Hra Wolfenstein: The New Order vyšla v roce 2014 a vyvinuli ji švédští herní vývojáři ze studia MachineGames. Jedná se o střílečku viděnou z první osoby, která spadá do série her Wolfenstein. Pamětníci si budou určitě pamatovat hru Wolfenstein 3D z roku 1992 nebo Return to Castle Wolfenstein z roku 2001. Děj hry Wolfenstein: The New Order nás zavádí do alternativního vesmíru, kde síly Osy vyhrály druhou světovou válku. Nacistické Německo si podrobilo celý svět a vy jakožto Wiliam B. J. Blazkowicz se ocitáte v sanatoriu pro mentálně choré, kam jste byl umístěn po své nevydařené misi před 14 lety (v roce 1946), po které jste ztratil svou paměť. Píše se rok 1960 a nacisti se rozhodli sanatorium zlikvidovat a všechny obyvatele v něm.

To ale neměli dělat, protože Blazkowicz přichází k sobě, ze sanatoria pro mentálně choré uniká a rozhodne se vést celosvětový odboj proti nacismu a německé nadvládě. Čekají vás mise, ve kterých udeříte na místa klíčového významu pro nacistický režim. Ve hře si užijete i infiltraci nacistických objektů, kdy se můžete v určitých úsecích hry pokusit i o stealth postup, přičemž využijete plížení a zabíjení pomocí svého nože. Jinak se jedná o koridorovou střílečku, ve které vás čeká celkem 16 misí k pokoření. Hru dokončíte za necelých 12 hodin hraní.

Na metacritic získal Wolfenstein: The New Order od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 81 a od hráčů 8,2.

Hru Wolfenstein: The New Order si můžete přidat na Epicu zdarma do své knihovny na tomto odkazu.