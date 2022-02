Epic Games rozdává zdarma hru, která potěší hráče RPG her

Od 24.2. do 3.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout JRPG hru Cris Tales.

Hru Cris Tales vyvinuli kolumbijští herní vývojáři ze studia Dreams Uncorportated ve spolupráci se studiem SYCK. Jedná se o hru, která vyšla v roce 2021, a která skládá hold klasickému žánru JRPG her. Hra nabízí zajímavou manipulaci s časem, kdy procházíte příběhem hry a můžete nahlédnout do minulosti, jednat v přítomnosti a sledovat jak se dynamicky mění budoucnost herního světa vašimi vykonanými činy.

Vašim hlavním protivníkem bude všemocná vládkyně času, která si říká císařovna. Její okupační vojska chtějí říši Crystallis a čtyři další království si podmanit a uvrhnout je do naprosté zkázy. Vy se vtělíte do hrdinky jménem Crisbell, kterou sice nalézáme v přítomnosti, ale dokáže nahlížet do minulosti a zároveň okamžitě vidět jak její činy mění budoucnost herního světa. Herní obrazovka je rozdělena trojúhelníkem na tři části, díky němuž můžete sledovat každý jednotlivý časový úsek herního světa (minulost, přítomnost a budoucnost). Cris Tales nabízí tahové souboje, 2D grafické zpracování a více než 20 hodin zábavy.

Samotná hra měla být inspirována takovými peckami JRPG žánru jako byly tituly Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Valkyrie Profile, Bravely Default nebo Persona 5. Na Epicu se tato hra prodává běžně za 840 korun. Na metacritic si Cris Tales vysloužil od odborných recenzentů hodnocení metascore 74 a od hráčů pak uživatelské score 7,9.

Cris Tales si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.