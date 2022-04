Epic Games Store rozdává dvě hry zdarma

Od 31.3. do 7.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry City of Brass a Total War: Warhammer.

Hru City of Brass vyvinuli australští herní vývojáři ze studia Uppercut Games. Hra byla vydána v roce 2018 a je zasazena do prostředí Pohádek tisíce a jedné noci. Jedná se o akční hru viděnou z první osoby obohacenou o Rogue-Lite prvky. V City of Brass se vtělíte do role zločince, který je uchvácen vidinou rychlého zbohatnutí vykradením mytického Měděného města, které je doslova napěchováno těmi nejcennějšími poklady nedozírné ceny. Čeká vás průchod různými uličkami a interiéry inspirovanými arabskou architekturou a četné souboje s příšerami z arabských pohádek. Jednotlivé úrovně jsou ve hře procedurálně generované a smrt je ve hře permanentní. City of Brass se běžně prodává na Epicu za 420 korun a její dohrání vám zabere přibližně 6 hodin.

Druhou hrou je Total War: Warhammer od britských herních vývojářů z Creative Assembly. Herní sérii Total War asi není moc nutné představovat. Hlavní série už dnes čítá 15 videoher a úplně první díl s názvem Shogun: Total War vyšel v roce 2000. Odbočka do Warhammer fantasy světa dnes už čítá celkem tři díly. První díl z WH fantasy univerza nyní můžete na Epicu získat zcela zdarma. Kampaň v Total War: Warhammer začíná ještě před událostí bouře chaosu a před koncem času. Tedy budete hrát na mapách Starého světa. Celkem dostanete na výběr jednu ze čtyř hratelných frakcí. Budou to lidé reprezentovaní císařem Karlem Franzem, trpaslíci reprezentováni králem Thorgrimem, upíří hrabata reprezentovaná hrabětem Manfredem von Carsteinem a zelené kůže reprezentované orčím náčelníkem Grimgorem. Hra kombinuje tahovou strategii při budování impéria a realtime souboje v epických bitvách. Hra vyšla v roce 2016 a běžně se na Epicu prodává za 1295 korun. Zabavit vás dokáže určitě na desítky hodin vašeho času.

City of Brass získal na metacritic hodnocení (metascore) od odborných recenzentů 69 a od hráčů 3,9. Total War: Warhammer od odborných recenzentů 86 a od hráčů 7,4.

Hru City of Brass si můžete přidat na Epicu zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru Total War: Warhammer na tomto odkazu. K Total War: Warhammer vyšla i řada DLC a některé jsou zdarma. Ty zdarma si můžete naklikat na tomto odkazu.