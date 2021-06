Epic Games Store rozdává tento týden zdarma další dvě hry

Epic Games Store rozdává tento týden od 24.6 do 1.7 znovu dvě hry. Jedná se o hru Sonic Mania z populární série Sonic the Hedgehog a hru Horizon Chase Turbo.

Letos v červnu je to už neuvěřitelných 30 let, co vyšla na herní konzoli SEGA Mega Drive první hra s ježkem Sonicem a odstartovala tak celou herní sérii. Hra Sonic Mania, kterou Epic nabízí tento týden zdarma vyšla v roce 2017 a stojí za ní vývojář Christian Whitehead a studia PagodaWest Games a Headcannon. S hrou Sonic Mania se připravte na retro hratelnost a celkem vysokou obtížnost. Ke zdolání vás čeká celkem 12 zón po dvou levelech, takže celkem 24 úrovní a můžete hrát za celkem tři hratelné postavy, buď jako Sonic, Tails nebo Knuckles.

Hra Sonic Mania si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 84 a od uživatelů hodnocení 7,7. Na Epicu se tato hra prodává běžně za 549 korun. Mimo PC platformu vyšla tato hra ještě na herních konzolích PlayStation 4, Nintendo Switch a Xbox One.

Druhou hrou zdarma jsou arkádové závody Horizon Chase Turbo od herních vývojářů z Aquiris Game Studio. Jedná se o retro závodní hru, která byla inspirována dnes už legendárními závodními hrami z 80. a 90. let jako byly Lotus Turbo Challenge, Rush, Top Gear nebo třeba Out Run. Na rozdíl od těchto her ale nabízí rozlišení až 4k a zazávodit si můžete celkem ve 48 městech na 109 tratích. Hra sklidila celkem vysoké hodnocení. Od odborných recenzentů na metacritic získala metascore 82 a mezi uživateli pak hodnocení 8,3. Hra mimo PC platformu vyšla i na herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. V obchodě Epic Games Store běžně stojí 420 korun.

Hru Sonic Mania můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Horizon Chase Turbo pak na tomto odkazu.