Epic Games Store vloni rozdal hráčům 765 milionů titulů zdarma

Epic Games je americká společnost, která byla založena již od roku 1991 a která je jedním z největších tvůrců a prodejců her na světě. Již několik let má Epic Games strategii, že na svém internetovém obchodu Epic Games Store nabízí pravidelně hry zdarma.

Někomu se může zdát rozdávání her zdarma neefektivní. Časem se však ukázalo, že mnoho uživatelů si sice nejprve založilo svůj účet u Epic Games jen proto, aby získali nějakou hru, ale řada z nich se přeci jen vrátila na platformu nějaký titul zakoupit běžnou cestou. Podle statistických údajů loni přilákal Epic Games miliony hráčů.

Konkrétně v loňském roce evidoval 194 milionů uživatelů, což je o 34 milionů uživatelů více, než v roce 2020. Zajímavý je také údaj ukazující maximální počet aktivních uživatelů v jednu chvíli, který dosáhl 31,1 milionu. V jeden moment pak Epic Games zaznamenal 13,2 milionu souběžně hrajících uživatelů.

Společnost Epic Games si pak vydělala 840 milionů dolarů za dohromady 917 titulů, které jsou v současné době v nabídce Epic Games Store. Během loňského roku pak Epic Games nabídlo zdarma ke stáhnutí 89 her s tím, že největší frekvence byla již tradičně ke konci prosince.

Hráči na tuto nabídku reagovali velice pozitivně a do svých knihoven si přidali 765 milionů kopií těchto her. Epic Games pak chce v tomto trendu rozdávání her zdarma pokračovat i v letošním roce. Mimo to prý chystá Epic Games další novinky a funkce pro své uživatele, na které se můžeme v tomto roce těšit.