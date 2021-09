Epic Games rozdává tento týden zdarma simulátor útěku z vězení

Od 23.9. do 30.9. máte možnost si v online obchodu s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru The Escapists.

Hru The Escapists vytvořilo studio Mouldy Toof Studios a vydavatelem se stal Team 17. Epic Games Store poslední dobou rozdává zdarma plno her od tohoto herního vydavatelství. V minulosti se na Epicu od Team 17 objevily zdarma např. Overcooked 2, Yooka-Laylee, Automachef nebo Yoku’s Island Express. Ve hře The Escapists máte jediný cíl, a to je utéci z vězení. Čeká vás celkem 10 věznic, se stupňující se obtížností plánovaného útěku. Každý útěk si přitom budete muset pečlivě naplánovat a zvolit vhodnou strategii.

Abyste byli vůbec schopni z vězení utéct, tak budete muset získat různé předměty a náčiní, které vám v útěku pomohou. Jako vězeň můžete pracovat a plnit různé úkoly pro spoluvězně, za což vás čeká odměna ve formě financí. Za peníze pak můžete kupovat různé vybavení, které vám pomůže v útěku. Jako vězeň ovšem musíte dodržovat vězeňskou rutinu, tedy nástupy, prohlídky cel, být včas v jídelně nebo ve sprše. Pokud vězeňská služba nalezne náčiní potřebné k útěku ve vaší cele, tak vás čeká samotka.

Hra vyšla v roce 2015 a vyznačuje se jednodušší grafikou. Na metacritic získala od odborných recenzentů celkové metascore 71 a souhrnné hodnocení od hráčů pak 6,9.

The Escapists si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.