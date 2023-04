Epic rozdává dvě hry zdarma, které potěší hráče adventur a plošinovek

Od 20.4. do 27.4. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Beyond Blue a Never Alone.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Beyond Blue vyšla v roce 2020 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia E-Line Media. Příběh hry vás zavede do podmořského světa nedaleké budoucnosti. I v blízké budoucnosti ale zůstávají hlubiny oceánů pro lidstvo stále záhadou. Hráč se ujímá role podmořské průzkumnice, ženy jménem Mirai, která vede nově založenou výzkumnou skupinu.

Pokud se vám líbila starší explorační podmořská adventura Abzu, tak se vám bude zřejmě líbit i Beyond Blue. I v Beyond Blue ovládáte z pohledu třetí osoby potápěče, který zkoumá oceán. Hra se prodává na Epicu běžně za 420 korun a její dohrání vám zabere přibližně dvě a půl hodiny vašeho času. Na metacritic získala od profesionálních recenzentů souhrnné skóre 72 a od hráčů uživatelské skóre 7,2.

Druhá hra Never Alone vyšla v roce 2014 a taktéž jí vytvořili američtí herní vývojáři ze studia E-Line Media. Jedná se o logickou plošinovku z prostředí Aljašky. Ve hře budete hrát za mladou dívku z kmene Inupiaq, kterou na cestě po zasněžených zemích bude doprovázet bílá liška. Naše hrdinka se vydává na nebezpečnou výpravu s posláním zachránit svůj lid a zastavit příchod věčné sněhové bouře, která domorodým obyvatelům znemožní lovit a získávat jídlo. Dívku bude doprovázet po sněhových pláních bílá liška.

Ve hře se budete vyhýbat pastem, bojovat s protivníky a řešit důmyslné logické hádanky. Hra se na Epicu běžně prodává za 310 korun a její dohrání vám zabere přibližně tři a půl hodiny vašeho času. Na metacritic získala tato hra od profesionálních recenzentů souhrnné skóre 72 a od hráčů uživatelské skóre 6,2.

Hru Beyond Blue můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru Never Alone na tomto odkazu.