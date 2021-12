Epic rozdává hromadu her zdarma, na vyzvednutí první hry máte jen pár hodin

Společnost Epic Games Store připravila 24 hodinovou akci, kdy až do 17:00 hod (17.12.) máte možnost získat zdarma videohru Shenmue 3.

Podle zákulisních informací bude rozdávat Epic v rámci speciální akce celkem 15 her zdarma. Vždy během časového limitu 24 hodin jednu hru. Tato akce má skončit 30.12., kdy se objeví poslední hra a následně bude Epic znovu nabízet co týden novou hru nebo několik her zdarma. Tedy tak jako obvykle.

Jako první hra v této akci je nabídka akční adventury Shenmue 3 od japonských herních vývojářů ze studia Ys Net. První díl této akční adventury vyšel v roce 1999 a vtělíte se do role teenegera Ryo Hazukiho, který ovládá bojové umění a vrací se do rodinného dojo, kde je svědkem smrti svého otce. A tady i začíná celý epos o pomstě, který se prolíná všemi třemi hrami, co zatím vyšly. Druhý díl vyšel v roce 2001 a třetí díl v roce 2019. První dva díly této série se dlouhou dobu od svého vydání na PC neobjevily, ale nakonec vyšly HD porty obou her na PC platformě v roce 2018. Tedy rok před třetím dílem, který se objevil taktéž na PC.

Hra Shenmue 3 se zaměřuje na vyšetřování, detektivní pasáže, různé minihry, cutscény a čekají vás i souboje, společně s quick-time eventy. Pro kompletní projití hry si vyčleňte více než 20 hodin svého času. Shenmue 3 si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 69 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 6,1.

Hru Shenmue 3 si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.