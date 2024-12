Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 12. z 15 do úterních 17:00

Až do úterních 17:00 (31.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma sci-fi roguelike akci [REDACTED].

Hra vyšla letos na podzim a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Striking Distance Studios. Toto studio vytvořilo survival hororovou hru The Callisto Protocol. Děj hry nás zavedl do roku 2320 a odehrával se na měsíci Jupiteru Callisto, kde se nacházelo i vězeňské zařízení Black Iron. Kvůli tajemnému incidentu se vězni začali proměňovat v krvežíznivá monstra. Někteří z nich, včetně hlavního hrdiny Jacoba Leeho, však tomuto osudu unikli a museli bojovat o holé přežití.

[REDACTED] se taktéž odehrává ve stejném vesmíru jako výše zmíněná hra The Callisto Protocol, ale vývojáři tentokrát změnili žánr hry, místo survival hororu viděného z pohledu třetí osoby dostanete izometrickou roguelike akci. Znovu se podíváte do Black Iron, nejmodernějšího vězeňského zařízení nacházejícího se na ledovém měsíci Callisto, které je zaplaveno hordami nakažených vězňů. Jako vězeňský strážce máte jednoduchý úkol, a to dostat se k poslední záchranné kapsli a jednoduše přežít.

Nebudete však jediným člověkem, který chce utéct a přežil počáteční epidemii. Další přeživší jsou ochotní použít násilí, aby se dostali k poslední kapsli. Někteří vězni i vaši kolegové z vězeňské služby se budou snažit váš útěk ztížit. Zaútočí na vás na dálku nebo vás vyzvou k souboji jeden na jednoho. Budete se muset s nimi utkat, opětovat jejich útoky a zlikvidovat je v boji na život a na smrt, abyste se dostali ven živí. Vaši rivalové budou např. šílený údržbář, násilnický gangster, maniakální kuchařka a další, kteří se nemohou dočkat, až vás překročí vaší mrtvolu a zachrání sami sebe.

Abyste se vůbec dostali k záchranné kapsli, tak budete muset vylepšovat vaše vybavení, nakupovat nové zbraně, obleky a zlepšovat své dovednosti. Atmosféru hry doplňuje arkádově-punkový soundtrack. Hra se na Epicu běžně prodává za 540 korun a její dohrání vám zabere přibližně 3 hodiny vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 77. Od hráčů pak uživatelské skóre 8,9.

