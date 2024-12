Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 5. z 15 do úterních 17:00

Až do úterních 17:00 (24.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma DLC Legendary Status k multiplayerové PvPvE dungeon crawler hře Dark and Darker. Pro vysvětlení, Dark and Darker je zatím v předběžném přístupu a je nabízen stále zdarma (free to play). DLC Legendary Status se na Epicu běžně prodává za 675 korun a Epic toto DLC nyní nabízí k základní hře taktéž zdarma.

Hra Dark and Darker vyšla v předběžném přístupu v roce 2023 a stojí za ní jihokorejští herní vývojáři ze studia Ironmace. Jedná se o PvPvE dungeon crawler zobrazovaný z pohledu první osoby. Úkolem hráčů v Dark and Darker je získat poklady z hlubin tajemné podzemní pevnosti. K tomu se spojují do tříčlenných týmů, které mezi sebou soupeří (PvP složka). Klíčovým prvkem hry je volba vhodných tříd postav, mezi které patří například bojovník, barbar, čaroděj, klerik, stopař, zloděj nebo bard. Tyto třídy se mohou vzájemně doplňovat, což přispívá k úspěchu týmu.

Další hrozbu představují rozmanití nepřátelé řízení umělou inteligencí, kteří se pohybují po chodbách podzemní pevnosti (PvE složka). V boji s nimi, stejně jako s ostatními hráči, lze využívat temná zákoutí. Ta mohou sloužit jako úkryty nebo ideální místa pro nastražení pastí.

Zásadním prvkem hry je, že smrt v Dark and Darker znamená ztrátu všech získaných pokladů. Nejtěžší část výzvy proto začíná ve chvíli, kdy se hráči pokoušejí odnést nasbírané bohatství na povrch. V tomto okamžiku musejí prchnout, a to nejlépe za využití skrytých únikových cest. Hrači prchají před stále se rozšiřující temnotou, která si nárokuje jak poklady, tak těla odvážlivců, kteří se je pokusili získat. Vysoké riziko může přinést buď lákavější odměny, nebo rychlou smrt a ztrátu veškerého postupu.

Vysokou obtížnost a neúprosnost hry částečně zmírňují portály. Po jejich odemčení mohou hráči začít další hru z nižších úrovní pevnosti, což jim umožňuje postupně pronikat hlouběji do tajemné temnoty a objevovat všechny její skryté záhady.

Dark and Darker nabízí komplexní systém boje. Hráči mají k dispozici široký arzenál zbraní, a to jak pro boj zblízka (meče, sekery apod.), tak na dálku (luky, kuše apod.). Nechybí ani magie, která je mimořádně účinná, pokud ji hráči dokážou správně ovládat. Klíčem k vítězství není rychlost, ale přesnost provedených útoků. DLC Legendary Status nabízí další funkce, jako např. přístup do nových dungeonů s těžšími nepřáteli a lepší kořistí, 9 dalších slotů pro postavy, další místo pro vaši kořist nebo zkušenostní boost pro vaše postavy.

Nejprve si přidejte základní hru zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hned poté DLC Legendary Status na tomto odkazu.