Epic rozdává hry zdarma: Vyzvedněte si 6. z 15 do středečních 17:00

Až do zítřejších 17:00 (21.12.) máte možnost získat v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma hru Wolfenstein: The New Order.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Wolfenstein: The New Order vyšla v roce 2014 a vyvinuli ji švédští herní vývojáři ze studia MachineGames. Jedná se o střílečku viděnou z první osoby, která spadá do série her Wolfenstein. Pamětníci si budou určitě pamatovat hru Wolfenstein 3D z roku 1992 nebo Return to Castle Wolfenstein z roku 2001. Děj hry Wolfenstein: The New Order nás zavádí do alternativního vesmíru, kde síly Osy vyhrály druhou světovou válku.

Nacistické Německo si podrobilo celý svět a vy jakožto Wiliam B. J. Blazkowicz se ocitáte v sanatoriu pro mentálně choré, do něhož jste byli umístěni po své nevydařené misi a ztrátě paměti před 14 lety (v roce 1946). Nyní se píše rok 1960 a nacisti se rozhodli sanatorium zlikvidovat a všechny obyvatele v něm pozabíjet. To ale neměli dělat, protože Blazkowicz přichází k sobě, ze sanatoria pro mentálně choré uniká a rozhodne se vést celosvětový odboj proti nacismu a německé nadvládě.

Čekají vás mise, ve kterých udeříte na místa klíčového významu pro nacistický režim. Ve hře si užijete i infiltraci nacistických objektů, kdy se můžete v určitých úsecích hry pokusit o stealth postup, přičemž využijete plížení a zabíjení např. pomocí svého nože. Jinak se jedná o koridorovou střílečku, ve které vás čeká celkem 16 misí k pokoření. Na Epicu se Wolfenstein: The New Order prodává běžně za 420 korun a hru dokončíte za necelých 12 hodin hraní. Hra využívá herní engine id Tech5 vyvinutý společností id Software. Stejný herní engine využívají hry Rage nebo The Evil Within.

Na metacritic získal Wolfenstein: The New Order od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 81 a od hráčů 8,2.

Hru Wolfenstein: The New Order můžete získat zdarma na tomto odkazu.