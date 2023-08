Epic rozdává zdarma dvě hry, které potěší hráče simulátorů a strategických her

Od 10.8. do 17.8. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout strategickou hru Europa Universalis IV a simulátor Orwell: Keeping an Eye on You.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hru Europa Universalis IV vyvinuli švédští herní vývojáři ze studia Paradox Development Studio. Toto studio se zaměřuje na vytváření her spadajících do žánru tzv. grand strategických her. Jejich první vytvořenou hrou byl první díl Europa Universalis vydaný v roce 2000. Mnozí hráči si ale určitě toto herní studio vybaví ve spojitosti se sériemi Crusaders Kings, Victoria nebo Hearts of Iron. Z těch novějších her vydali např. 4X strategii Stellaris.

Europa Universalis IV vyšla v roce 2013. Jedná se o komplexní strategii, ve které určujete osud vybraného národa nad interaktivní mapou. Hra se odehrává v časovém období 1444 až 1821. Ve hře vás čeká obchodování, správa provincií, vedení diplomacie, kolonizace a samozřejmě války. Můžete se pokusit např. udělat z Českého království koloniální velmoc, obnovit Římskou říši nebo sjednotit různé domorodé kmeny v Americe a postavit se kolonizátorům. Souboje se v této strategii vedou jak pozemní, tak i námořní.

K samotné hře vyšlo celkem 19 datadisků a Europa Universalis IV se běžně na Epicu prodává za 1149 korun. Na metacritic si tato hra vysloužila od odborných recenzentů hodnocení metascore 87 a od hráčů pak uživatelské score 8,7.

Druhou hrou zdarma je simulátor Orwell: Keeping an Eye on You od německých herních vývojářů ze studia Osmotic Studios. Hra se odehrává ve fiktivním městečku Bonton, které čelí teroristickým útokům. Vtělíme se do role operátora (lidově řečeno špicla), který stojí na té “dobré“ straně barikády, sleduje občany na internetu a posuzuje jejich chování.

Díky tomu může identifikovat lidi, kteří jsou potenciálními pachateli teroristických útoků nebo trestné činnosti. V rámci zajištění bezpečnosti budete sledovat lidi na internetu, podíváte se jaké stránky navštěvují, o čem a s kým si píšou na sociálních sítích a mailech. Přečtete si jejich blogy a kompletně zmapujete jejich digitální stopu na internetu. Podle toho se rozhodnete, jestli je daný občan nebezpečný pro stát a má být nahlášen příslušným bezpečnostním složkám.

Hra se na Epicu běžně prodává za 210 korun a na metacritic si vysloužila od odborných recenzentů hodnocení 77. Od hráčů pak uživatelské score 7,3.

První hru Europa Universalis IV můžete získat zdarma na tomto odkazu a druhou hru Orwell: Keeping an Eye on You na tomto odkazu.