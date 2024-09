Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče akčních her a adventur

Od 19.9. do 26.9. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry TOEM a The Last Stand: Aftermath.

Hra TOEM vyšla v roce 2021 a stojí za ní švédští herní vývojáři ze studia Something We Made. Ve hře TOEM se vtělíte do hlavního hrdiny, který je amatérským fotografem. Náš hlavní protagonista se vydává na cestu po zemi inspirované moderní Skandinávií, obývanou lidmi a různými humanoidními bytostmi. Jeho hlavním cílem, respektive snem je spatřit na vlastní oči magický úkaz známý jako Toem, který se nachází na vrcholku jedné hory. Než se mu to však podaří, musí nejprve pomoci obyvatelům navštívených míst vyřešit jejich problémy.

Ve hře TOEM je akce prezentována v izometrickém pohledu. Během hraní prozkoumáváme různé lokace a vedeme rozhovory s jejich obyvateli, od kterých se dozvídáme o úkolech, jež je třeba pro ně splnit. Mise nespočívají jen v hledání určitých předmětů (například ztracené ponožky), ale také ve fotografování. V tomto okamžiku se kamera přepne do pohledu z první osoby, což nám umožňuje vybrat vhodný záběr. Pořízené fotografie se ukládají do hrdinova přenosného alba, které můžeme kdykoli prohlížet. Jak postupujeme ve hře, získáváme přístup k novým místům, čímž se postupně přibližujeme ke splnění hlavního cíle našeho hrdiny. Na metacritic získala hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79. Od hráčů pak metaskóre 7,7.

Hra The Last Stand: Aftermath vyšla v roce 2021 a stojí za ní australští herní vývojáři ze studia Con Artist Games. The Last Stand: Aftermath nás přenese do postapokalyptického světa zasaženého virem, který mění lidi v oživlé mrtvoly. Během hry se ujímáme role nakažené postavy, která musí udělat vše, co je v jejích silách, aby přežila co nejdéle. Akci ve hře The Last Stand: Aftermath sledujeme z izometrického pohledu. Během hraní procházíme lokace, které jsou generovány procedurálně a hledáme zdroje. Jde jak o cenné materiály, které využíváme k výrobě předmětů (craftingu), tak o užitečné předměty či léky, které prodlužují náš život.

Během hry se neustále potýkáme s různými hrozbami. Nebezpečí představují nepřátelé, se kterými se setkáváme (včetně hord živých mrtvých), ale také nemoc, která sžírá tělo naší postavy. I když virus postupně mění naši postavu v oživlou mrtvolu, tak v jednotlivých fázích infekce získáváme přístup k různým mutacím, které nám poskytují mocné, nadpřirozené schopnosti. Kromě těchto mutací využíváme v boji širokou škálu zbraní na blízko i na dálku – od mečů, přes pušky až po plamenomety.

Neměli bychom zapomínat, že dny naší postavy jsou sečteny a dříve či později se stane jednou ze zombie hordy. V takovém případě nám nezbývá nic jiného, než se ujmout role jiného přeživšího a pokračovat v boji o přežití, přičemž využíváme dříve dosaženého pokroku a nasbíraných zdrojů. Na metacritic získala hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 73. Od hráčů pak metaskóre 6,6.

Hru TOEM můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Last Stand: Aftermath zdarma na tomto odkazu.