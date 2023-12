Epic rozdává zdarma dvě hry. Potěší hráče mlátiček a bojových her

Od 30.11. do 7.12. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Jitsu Squad a Mighty Fight Federation.

První hra Jitsu Squad vyšla v roce 2022 a stojí za ní nizozemští herní vývojáři ze studia Tanuki Creative Studio. Jitsu Squad nabízí kooperaci až čtyř hráčů. Ve hře budete svádět šíleně chaotické bitvy proti mnoha protivníkům a to vše v okouzlujícím kresleném grafickém zpracování. Hra využívá podobné mechanismy, které můžeme nalézt ve hrách Streets of Rage nebo Final Fight. Intenzita bitev se vyrovná hrám Marvel vs. Capcom 2, Dragonball FighterZ nebo Super Smash Bros.

Na Epicu se Jitsu Squad prodává běžně za 420 korun a dohrání této hry vám zabere přibližně dvě hodiny vašeho času.

Druhá hra Mighty Fight Federation vyšla v roce 2021 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Komi Games Inc. Jedná se o bojovku, ve které si můžete vybrat ze 14 hratelných postav a bojovat s nimi v arénách. K dispozici jsou zápasy 1vs1 nebo zápasy několika bojovníků proti sobě (můžete se spojit s několika bojovníky nebo všichni bojovat proti všem).

Hra se na Epicu běžně prodává za 630 korun a příběhový režim hry dohrajete přibližně za jednu a půl hodiny.

Jitsu Squad si můžete zdarma stáhnout na tomto odkazu a Mighty Fight Federation pak na tomto odkazu.