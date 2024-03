Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče plošinovek a auto-runner her

Od 29.2. do 7.3. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Aerial_Knight's Never Yield.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2021 a stojí za ní americké nezávislé studio Aerial_Knight. Jedná se o dynamickou plošinovku spadající do auto-runner subžánru, kde hlavní postava hry se bezhlavě řítí vpřed a musí se vyhýbat překážkám a konfrontaci s nepřáteli. Hra Aerial_Knights Never Yield vás zavede do futuristické verze Detroitu, která je inspirována moderním Tokiem. Hlavní postavou hry je teenager Wally, kterému se do rukou dostanou důkazy, jež by mohly změnit osud metropole. Ve snaze zachránit svou budoucnost a budoucnost celého města musí náš hlavní hrdina přelstít nepřátele, kteří mu stojí v cestě.

Na své cestě budete skákat, klouzat a překonávat různé terénní překážky. Dále se budete vyhýbat nepřátelům a jejich útokům. O svůj život budete bojovat na ulicích, parkovištích, městských parcích nebo střechách budov Detroitu. Hra se na Epicu běžně prodává za 310 korun a její dohrání vám zabere něco přes hodinu a půl vašeho času. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 74.

Hru Aerial_Knight's Never Yield můžete získat zdarma na tomto odkazu.