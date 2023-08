Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategických her

Od 24.8. do 31.8. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Homeworld: Deserts of Kharak.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2016 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Blackbird Interactive. Jedná se o prequel vesmírných realtime strategických her ze série Homeworld. Děj hry se odehrává 106 let před událostmi z první hry Homeworld. Tentokrát ale nebudete bojovat ve vesmíru, ale na pouštní planetě Kharak, kterou obývá lid Kushanů. Pouštní planeta Kharak umírá a většina jejího povrchu se už proměnila ve spálenou poušť. To způsobilo, že klany, které planetu obývají nyní mezi sebou válčí o poslední zbytky využitelných zdrojů.

Bodem sváru přitom není jen boj o zdroje, ale i ideologie, kdy jedna z frakcí hlásá fanatickou náboženskou ideologii, že vesmírné technologie porušují boží zákony. Celá situace se na planetě značně vyostří, kdy satelity na oběžné dráze objeví v největší pouštní oblasti na Kharaku pohřbený tajemný objekt pod pískem. První expedice vyslaná k objektu zmizí beze stopy. Hra následně vypráví osud druhé expedice vyslané k tajemnému objektu pohřbenému v písku.

Homeworld: Deserts of Kharak je klasická RTS, ve které shromažďujete zdroje, vyvíjíte nové technologie, vytváříte jednotky a bojujete v reálném čase. Hru dohrajete přibližně za 13 hodin a na Epicu se běžně prodává za 1070 korun. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 79 a od hráčů 8,0.

Hru Homeworld: Deserts of Kharak můžete získat zdarma na tomto odkazu.