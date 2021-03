Epic Store rozdává tento týden zdarma válečnou strategii Wargame: Red Dragon

Videohra Wargame: Red Dragon pochází od francouzských vývojářů ze studia Eugen Systems a byla vydána v roce 2014 vydavatelem Focus Home Interactive. Jedná se o třetí díl série Wargame. Prvním dílem byl titul European Escalation, který simuloval hypotetické válečné scénáře mezi NATO a Varšavskou smlouvou mezi lety 1975 až 1985. Druhý díl nesl název AirLand Battle, a taktéž se odehrával během studené války 1975 až 1985, ale zaměřil se na válečné operace probíhající v severní Evropě. A nakonec třetí díl Red Dragon nás zavede do období studené války a nabídne několik válečných tažení ve východní Asii v období studené války.

V Red Dragon jde o hypotetické válečné scénáře, které mají mnohdy základ v reálných událostech poplatných době, ve které se právě odehrávají. Simulují vlastně některé historické události, které ve hře nakonec přerostly v otevřený konflikt. V Red Dragon projde hráč několika kampaněmi.

V kampani Pusanská kapsa vypukla v roce 1987 mezi Severní a Jižní Koreou nová válka. Jihokorejský prezident a diktátor v jedné osobě Čon Tu-hwan krvavě potlačil protesty v Jižní Koreji proti jeho vládě. Jižní Korea je tak rozpolcena a ocitá se na pokraji občanské války. Toho využívá Severní Korea a začíná překvapivou invazi do Jižní Koreje. Druhá kampaň Medvěd vs. Drak je situována do roku 1979 a zaměřuje se na válečný konflikt mezi Čínou a Sovětským svazem. Třetí kampaň Perla orientu se odehrává v roce 1984, kdy se Čína rozhodla násilím převzít britský Hong Kong. Vypuká tak válka mezi Čínou a Spojeným královstvím.

Čtvrtá kampaň se pak zabývá spory mezi Japonskem a Sovětským svazem ohledně kurilských ostrovů. Tento spor vyústí v roce 1984 ve válku mezi Japonskem a Sovětským svazem. Na stranu Japonska se postaví Spojené státy. Ke hře pak byla ještě vydána jedna kampaň ve formě DLC, která se zaměřuje na další válku mezi Jižní a Severní Koreou po pádu železné opony a konci studené války v roce 1992.

Hra Wargame: Red Dragon získala na metacritic hodnocení uživatelů 7,9 a od profesionálních recenzentů pak metascore 78. Na Epic Games Store si tuto hru můžete stáhnout na tomto odkazu.