Evropská unie chce prodloužit životnost mobilů a zavést povinný pětiletý servis

zdroj: Shutterstock

Evropská unie, resp. její zákonodárci, se již nějakou dobu zabývají problémem univerzálních nabíječek k mobilním zařízením a krátkou životností mobilů bez možnosti je levně opravit. Nově navrhuje Evropská unie, že by každý výrobce mobilních telefonů měl po dobu pěti let po uvedení svého modelu na trh nabízet možnost opravy.

Mezi náhradní díly, které by měl každý výrobce nabízet k výměně patří displej, baterie, nabíječka, zadní kryt či přihrádka na SIM a paměťovou kartu. Dalším problémem, který Evropská komise s mobilními telefony má, je krátká životnost baterie.

zdroj: Shutterstock

Evropská komise tvrdí, že by měla každá baterie vydržet alespoň 500 plných nabití, než její kapacita klesne pod 83 procent původní kapacity. Veškeré snažení Evropské unie v tomto směru má jediný cíl, a to snížit množství e-odpadu a jeho dopadu na životní prostředí.

Podle studie by se prodloužení životnosti smartphonu o pět let mělo rovnat situaci, kdy z pohledu emisí přestane jezdit pět milionů aut. Prodloužením životnosti a opravitelnosti by se zároveň by se zároveň snížily náklady na spotřebu energie při výrobě nových modelů.

Výrobci smartphonů však argumentují tím, že nadprodukce náhradních dílů a jejich skladování zase povede k plýtvání plastů a zdrojů, což by pro konečného zákazníka mohlo vést ke zvýšené ceně. Někteří výrobci již začali nabízet třeba samoopravné sady, aby si uživatel vyměnil vadný díl svépomocí.