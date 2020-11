Facebook nasadil na vaše příspěvky umělou inteligenci, posoudí nevhodné chování

Zdroj

Společnost Facebook již několikrát naznačila, že do své platformy integruje umělou inteligenci, která zastane funkci moderátora příspěvků. Nyní toto avízo převádí do praxe, včera informovala o aktivním nasazením metody strojového učení, která automaticky začne kontrolovat veškeré příspěvky.

Příspěvky bude nadále možné manuálně označit uživateli, kteří mohou nahlásit nevhodný obsah. Současně však budou procházet filtrem strojového učení, který vyhodnotí, zda příspěvek neporušuje pravidla. Příspěvky, které tímto sítem neprojdou, budou odebrány; v horším případě dojde k automatickému zablokování uživatele. Pokud porušení pravidel nebude zcela zřejmé, předá strojové učení tuto práci lidským moderátorům k posouzení.

Dohromady společnost Facebook zaměstnává zhruba 15 000 moderátorů po celém světě. Dříve byly všechny příspěvky posuzovány chronologicky, to znamená v pořadí, v jakém byly nahlášeny. Umělá inteligence by však nyní měla označovat ty nejdůležitější příspěvky a třídit pořadí podle priorit.

Prioritami jsou jejich viralita, závažnost a pravděpodobnost porušení pravidel. Podle Chrisa Palowa, softwarového inženýra společnosti Facebook, nejde o to, aby umělá inteligence převzala lidskou práci, ale spíše o symbióze umělé inteligence a lidí s cílem odhalit co nejvíce porušení pravidel a udělat při tom co nejméně chyb.