GOG rozdává zdarma hru, která potěší hráče strategií a slovanské mytologie

V digitálním obchodě GOG si můžete až do 1.4. do 15:00 zdarma vyzvednou videohru Thea 2: The Shattering.

Jedná se o tahovou strategickou hru vytvořenou britskými herními vývojáři ze studia MuHa Games. První díl s názvem Thea: The Awakening vyšel v roce 2015 a šlo o kombinaci tahové hexagonální strategie kombinované s karetním soubojovým systémem. Druhý díl vyšel o čtyři roky později. Ve hře Thea 2: The Shattering, kterou GOG nyní nabízí zdarma se stanete božstvem inspirovaným slovanskou mytologií a rozhodujete o osudu hrstky věřících, kteří bojují o přežití v nelítostném světě.

Na začátku hry si vyberete jedno z devíti slovanských božstev, které vašim následovníkům zpřístupní různé bonusy. Pak už vás čeká pohyb po procedurálně generované hexagonální mapě a zajištění přežití vašich následovníků. Čeká vás budování říše, sběr surovin, souboje v podzemních prostorách a plnění řady hlavních a vedlejších úkolů. Záleží na vás, jestli zvolíte styl dobývání nebo diplomacie. Hra je přitom takový hybrid, který obsahuje i prvky z RPG, survival nebo 4X (prozkoumej území, rozšiřuj svůj vliv, vytěž zdroje, eliminuj všechny nepřátele) strategických her. Pokud půjdete jen po hlavní příběhové lince, tak dohrání Thea 2 vám zabere přibližně 15 hodin.

Jedná se o kvalitní tahovou strategickou hru, kterou např. redakce Games.cz ohodnotila 8/10.

Thea 2: The Shattering můžete získat zdarma na tomto odkazu.