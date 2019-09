Jak by vypadala jaderná válka mezi Ruskem a NATO?

Podle simulace, která nese prostý název Plán A by jaderná válka mezi Ruskem a NATO (respektive Spojenými státy) trvala jen několik hodin a vyžádala by si 34,1 miliónů mrtvých a 57,4 miliónů raněných. A to jen během oněch několika málo hodin.

Simulace ukazuje, že v první fázi dojde k taktickým jaderným úderům mezi jednotkami NATO a Ruska přímo na evropském bojišti, načež Spojené státy využijí svůj strategický jaderný arzenál v podobě mezikontinentálních balistických raket a střel z ponorek ke zničení Ruska a Rusko zase svůj strategický jaderný arzenál ke zničení Spojených států.

Válka mezi Ruskem a NATO začíná v podobě konvenčního konfliktu, kdy ani jedna ze stran zpočátku nepoužívá zbraně hromadného ničení (jaderné, chemické nebo biologické) na bojišti. Rusko, které je slabší než NATO a začíná prohrávat konvenční válku vyšle velení NATO varovný vzkaz v podobě jedné střely s nukleární hlavicí. Může to být např. střela Kinžal vypálená ze stíhačky Mig-31K. Střela vybuchuje někde v okolí Vratislavi u hranic ČR a Německa. NATO oplácí stejnou mincí a shodí jadernou bombu na Kaliningrad. Následně si v Evropě Rusko a NATO vymění taktické jaderné údery, které budou mířit na vojenské jednotky, velící a komunikační centra, letiště a základny. Rusko použije na 300 hlavic a NATO 180 hlavic. Taktické jaderné údery si vyžádají na 2,6 miliónů obětí během 3 hodin bojů.

Pak jaderná válka přejde do další fáze, kdy USA využijí své strategické jaderné zbraně ukryté v pozemních silech a z ponorek a zahájí jaderný úder na území Ruska. Rusko toto Spojeným státům oplatí stejnou mincí a odpálí proti USA své strategické jaderné zbraně z podzemních sil, mobilních odpalovacích platforem a z ponorek. Na každé straně by bylo zasaženo na 30 velkých populačních a ekonomických center. Podle počtu obyvatel a rozloze by na jedno takové město bylo odpáleno 5 až 10 jaderných hlavic. Vojenské základny by zmizely z povrchu zemského a infrastruktura pro výrobu zbraní by byla v troskách.

Jaderná válka mezi Ruskem a NATO by trvala necelých pět hodin a vyžádala by si na 91,5 miliónů mrtvých a raněných. Přeživší by se pak museli vypořádat s všudypřítomnou radiací, nedostatkem potravin a lékařské pomoci. Pro svět by tato válka představovala obrovskou migrační krizi, jadernou zimu a hladomor.