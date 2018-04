Japonská stíhačka F-3 má být nejmodernější na světě. Bude to hybrid F-22 a F-35?

Japonsko teď řeší dilema, chce si pořídit stíhačky, které by byly schopny zajistit technologickou převahu nad čínskými stealth stíhačkami 5. generace Chengdu J-20 a Shenyang J-31, a ruskými stealth stíhačkami 5. generace Suchoj Su-57.

Za tímto účelem Japonsko rozjelo už v minulosti svůj vlastní program ohledně výzkumu a vývoje stíhačky F-3, který už spolykal 350 miliónů dolarů. V rámci projektu Advanced Technology Demonstrator – X vznikl technologický demonstrátor stealth stíhačky Mitsubishi X-2. Program zřejmě nenaplnil očekávání, protože Japonci hledají další cesty, jak získat stealth stíhač 5. generace pro vybojování vzdušné nadvlády.

Japonsku zřejmě chybí řada technologií, které by muselo pro vysoce pokročilou stíhačku 5. generace vyvinout prakticky od nuly. To by si vyžádalo desítky miliard dolarů z rozpočtu Japonska. Řešením je proto se obrátit na japonské spojence a partnery, kteří už takové know-how mají.

Japonská vláda se proto obrátila na Američany a Brity, aby ji s vývojem F-3 pomohly. Ve hře jsou přitom tři firmy: Lockheed Martin, Boeing a BAE Systems.

Společnost Lockheed Martin už přišla s návrhem, že pro Japonce by byla nejrozumnější varianta hybridní stíhačky F-22/F-35. Takový stroj by měl geometrii draku z F-22, a nejmodernější technologie (moderní elektroniku, senzory a datovou propojitelnost) z F-35. Vlastně to nejlepší z obou dvou. Vznikla by taková F-22 NG (next generation).

Tomu zatím brání dvě věci. Výrobní linka stíhaček F-22 Raptor už nejede, a podle amerických zákonů je zakázán export technologie F-22 do dalších zemí, kvůli obavám, že se technologie zmocní pro USA nepřátelské státy, např. Čína nebo Rusko. Takže Lockheed Martin by v prvé řadě musel dostat povolení od federální vlády, aby se mohla tato koncepce vůbec uskutečnit.

Pokud vše nakonec klapne, a skutečně vznikne vize společnosti Lockheed Martin, tak se naskýtá šance i pro samotné USA, které by mohlo dokoupit další F-22, respektive lepší F-22 next generation. USA může nyní nasadit do boje 187 raptorů. Američtí generálové v minulosti spočítali, že letectvo USA by jich potřebovalo přibližně 700. Takže několik set by mohly Spojené státy pořídit v rámci programu hybridní F-22/F-35.

Dále by určitě něco takového chtěly další země i mimo Japonsko. V úvahu přichází Jižní Korea, Austrálie, Izrael, Saudská Arábie, Indie, potažmo i některé evropské státy co jsou v NATO.

Japonci získají v následujících letech celkem 42 stíhaček F-35A, které doplní zatím neupřesněný počet letounů F-3.