Kalašnikov ukázal bojového mecha Igorka. Posílí ruské pozemní síly?

Na letošním veletrhu Army 2018 představila zbrojovka kalašnikov několik svých produktů. Asi nejzajímavějším projektem této zbrojovky je koncepce antropomorfního robota Igorka, což je dvounohý mech, který by jako z oka vypadl různým mechům ze sci-fi filmů a literatury.

Igorek váží něco přes 4,5 tuny a na výšku měří 4 metry, přičemž podle koncernu Kalašnikov bude určen pro konstrukční a bojové operace. Co si pod tím máme představit? Podle uzpůsobení horních končetin bude mech zřejmě určen pro přepravu materiálu do bojové zóny nebo pro odklízení trosek či vyprošťovací operace. Pokud mech má být využit i jako bojová platforma, tak by musel být osazen zbraňovými systémy.

Bohužel v tomto ohledu je zbrojovka skoupá na slovo, takže zatím vůbec není jasné, jestli bude Igorek v případné bojové modifikaci osazen zbraněmi, jako jsou třeba automatické kanóny nebo protitankové řízené střely. Zatím se jedná o předběžnou koncepci, kterou chce zřejmě Kalašnikov nabídnout ruské armádě. Nejde přitom ještě ani o finální prototyp, ale jen o ukázku technologie. Finální verzi mecha zřejmě kalašnikov představí až na veletrhu Army 2020.

V pancéřované kabině, která by měla odolat kulkám, případně střepinám z granátů bude sedět lidský pilot, který bude z kokpitu ovládat mecha. To je tak vše co zatím o tomto mechovi víme, údaje jako je pohonná jednotka, nosnost, použitý materiál nebo pancéřování to Kalašnikov neuvádí.

Mech Igorek je tak logickým doplněním kolových a pásových robotických armádních systémů. Zatím se robotičtí vývojáři armádním dvounohým mechům vyhýbali, protože představují nelehkou výzvu, aby se takový několikatunový bojový robot vůbec udržel na nohou.

Složité bude pro takového mecha se pohybovat na kluzkém povrchu nebo na rozbahněném terénu, ve kterém mu hrozí zaboření a uvíznutí. Další problém může být bojová zóna, kde bude plno trosek. Neřešitelný problém zůstává pro mecha třeba chůze po schodech.