Konec warezu v Česku? EU chce přitvrdit v prosazování autorských práv

Včera schválilo v prvním čtení plénum Evropského parlamentu návrh směrnice, která má chránit zisky tvůrců obsahu a vlastníků autorských práv. Revize vznikla na popud různých autorských svazů, vydavatelů a autorů, kteří si stěžovali, že s vysokou mírou pirátství se jim už brzy přestane vyplácet vytvářet nový obsah pro konzumenty obsahu. Snížení míry pirátství (dostupnosti warez obsahu na internetu) má v novelizaci směrnice zajistit tzv. článek 13, o kterém bude dále v textu řeč.

Pokud nový zákon projde celkovým schvalovacím procesem, což je několikaměsíční procedura v Evropském parlamentu, tak tady máme počátkem ledna příštího roku revidovaný autorský zákon, který nařizuje, že nahrávaný soubor (fotka, video, zvukový soubor, dokument atd.) by měl projít tzv. uploadovacím filtrem, který prověří, zda soubor neporušuje autorská práva.

Samozřejmě něco takového není v silách člověka si pohlídat, takže lidský faktor nahradí stroj, respektive systém automaticky kontrolující veškerý nahraný obsah uživateli. Internetové platformy, které umožňují nahrávání uživatelského obsahu by si musely pořídit tyto automatické filtrovací systémy, což jim zvýší náklady na provoz. To ale zřejmě bude platit jen pro velké platformy, jako je Facebook, Youtube, Twitter apod. Malé platformy by povinnost kontrolovat nahrávaný obsah uživateli mít neměly.

Je docela možné, že až se tento zákon v budoucnosti začlení do naší legislativy, tak domácí share servery jako např. uloz.to nebo hellshare budou muset zavést tyto automatické filtrovací systémy obsahu, aby se vyhnuly pokutám.

Jak to ale nakonec opravdu bude vypadat, to zatím nikdo neví. Prozatím jen prošel zákon v prvním čtení a finální podoba se objeví v lednu příštího roku. Podle poslankyně pirátské strany Julie Reda je včerejší rozhodnutí Evropského parlamentu vážným ohrožením svobodného internetu. Boj opozice proti tomuto zákonu ovšem ještě není u konce.

V prvním čtení podpořilo článek 13 celkem 438 europoslanců, 226 europoslanců bylo proti a 39 europoslanců se zdrželo hlasování.

A nakonec položená otázka, může tento zákon být předzvěstí konce warezu v Česku? Konec to samozřejmě nebude znamenat, ale pokud služby nabízející nahrávání obsahu uživateli budou mít povinnost nasadit automatické filtry pro detekci copyright obsahu, tak piráti masivně přejdou na šifrování souborů a vzroste obliba specializovaných fór, kde budou moci piráti najít odkazy na warez obsah.