Nejnovější Denuvo u Mafie prolomeno. Italskou crackerskou skupinou CPY

Skupina CPY byla v minulosti dost aktivní, co se týče prolamování různých verzí Denuva. Zmiňme zlomový rok 2016, kdy se této italské skupině podařilo definitivně prolomit Denuvo u videohry Rise of the Tomb Raider, která byla pro piráty neupirátitelná déle než půl roku. V roce 2016 pak následovaly další hry, které CONSPIR4CY s prolomeným Denuvem uvolnila. Byly to videohry Inside, Doom, Mirror's Edge Catalyst, PES 2017, God Eater: Resurrection, Deus Ex: Mankind Divided, Metal Gear Solid 5: Phantom Pain a Batman: Arkham Knight.

I v dalších letech následujících po roce 2016 zůstali crackeři z CPY aktivní, a stále objevovovali způsoby, jak nové, lépe zabezpečené verze Denuva prolomit. Poslední hrou, kterou s prolomeným Denuvem uvolnili byla koncem minulého roku videohra Heavy Rain. V letošním roce přišla nová verze Denuva interně označována crackery jako v9, která až doteď zůstala neprolomitelná.

Nyní se podařilo crackerům ze skupiny CPY po důkladné analýze prolomit i nové zabezpečení Denuvo a vydali v jediný den, celkem čtyři videohry s prolomeným Denuvem. Jsou to videohry Death Stranding (Denuvo ji chránilo 92 dní), Total War Saga Troy (Denuvo ji chránilo 62 dní), Efootball PES 2021 (Denuvo ji chránilo 29 dní) a remake Mafie (Denuvo ji chránilo 20 dní).

Uvolnění videoher s prolomenou novou verzí Denuva přišlo jen pár dní poté, co se vrátil zpět cracker Empress o kterém jsme psali, a který se chtěl v budoucnu zaměřit na prolomení nové verze Denuva v9. Prvenství si tak připsali crackeři ze skupiny CPY.