Polsko jedná s USA o nákupu 32 superstíhaček F-35A Block 4

Polské ministerstvo obrany v současnosti vyjednává se Spojenými státy podmínky ohledně nákupu nejmodernějších amerických stíhaček páté generace F-35A Block 4. Tato zatím nejmodernější varianta F-35A má být vybavena novým palubním počítačem a bude moci využít větší škálu zbraní, než Block 3F. V nové konfiguraci bude moci být F-35A vybavena až 6 střelami místo současných 4. Nové stíhačky mají nahradit zastaralé polské letouny Su-22 a Mig-29.

Do roku 2026 hodlá polské ministerstvo obrany vyčlenit na nákup nových zbraní a vojenského vybavení celkově 185 miliard zlotých, přičemž nejvyšší prioritu v nákupech nových zbraní představují americké stíhačky páté generace F-35. Polsko by tak v budoucnosti mělo k dispozici 32 stíhaček páté generace F-35A a k tomu ještě 48 stíhaček čtvrté generace F-16 C/D.

Polsko chce tímto krokem posílit vzdušné síly východního křídla NATO. Stíhačky páté generace tak mají sloužit k odstrašení Ruska na východním křídle. V rámci taktiky odstrašení protivníka jsou Spojené státy připraveny navýšit svou vojenskou přítomnost v Polsku. V současnosti je rozmístěno v Polsku v rámci rotace na 4500 amerických vojáků a USA hodlají toto číslo v blízké budoucnosti navýšit o tisícovku dalších vojáků.

Co se týče stíhaček F-35, tak některé komponenty pro polské stíhačky F-35 by měly být vyrobeny přímo v Polsku. Zatím bylo vyrobeno celkově 425 stíhaček F-35, přičemž se očekává, že v roce 2030 by mohlo být jen v Evropě rozmístěno na 500 stíhaček F-35. Maximální výrobní kapacity dosáhnou linky na výrobu F-35 v roce 2024. První letku F-35A Block 4 by mohlo Polsko obdržet do roku 2026.