První let supervrtulníku SB-1 Defiant. Nahradí legendární Černé jestřáby?

Bezpilotní letoun XQ-58A určený pro americké vzdušné síly, který vyniká tím, že ho budou moci ovládat piloti z kokpitu spojeneckých stíhaček má za sebou první úspěšný zkušební let. Nové drony mohou spolupracovat v roji a eliminovat protivníkovu PVO.

Stealth dron XQ-58A zvládl první zkušební let. Ovládat ho bude velící stíhačka Ereb 03/08/2019 09:00:00 Bezpilotní letoun XQ-58A určený pro americké vzdušné síly, který vyniká tím, že ho budou moci ovládat piloti z kokpitu spojeneckých stíhaček má za sebou první úspěšný zkušební let. Nové drony mohou spolupracovat v roji a eliminovat protivníkovu PVO. https://cdr.cz/sites/default/files/valyrie.jpg

Ruský kontroverzní moderátor Dmitrij Kiseljov představil veřejnosti seznam potenciálních cílů, které by bylo Rusko schopné zlikvidovat svými hypersonickými raketami, pokud by bylo ohroženo ze strany USA.

Rusko je připraveno do pěti minut zlikvidovat klíčová místa v USA lukas-cihak 02/26/2019 09:00:00 Ruský kontroverzní moderátor Dmitrij Kiseljov představil veřejnosti seznam potenciálních cílů, které by bylo Rusko schopné zlikvidovat svými hypersonickými raketami, pokud by bylo ohroženo ze strany USA. https://cdr.cz/sites/default/files/rusko_0.jpg

Ruská anexe Krymu, s tím spojený postupný návrat vztahů Ruska a Západu do dob studené války a vzestup čínského námořnictva ruku v ruce s čínskými teritoriálními požadavky v Jihočínském moři. USA na tuto situaci reagují posílením své námořní flotily.

USA rozšíří svou flotilu útočných ponorek. Reagují tak na Rusko a Čínu Ereb 11/29/2018 09:00:00 Ruská anexe Krymu, s tím spojený postupný návrat vztahů Ruska a Západu do dob studené války a vzestup čínského námořnictva ruku v ruce s čínskými teritoriálními požadavky v Jihočínském moři. USA na tuto situaci reagují posílením své námořní flotily. https://cdr.cz/sites/default/files/nova-ponorka.jpg

Několik desítek stíhaček F-35 připravených k boji zvládlo nácvik sloní chůze Ereb 11/23/2018 09:00:00 Stíhací letouny F-35 poprvé absolvovaly na koordinaci náročnou zkoušku, která nese název sloní chůze. Šlo o to dostat co nejvíce strojů pečlivě seřazených na vzletové dráze v co nejkratším čase na nebe. https://cdr.cz/sites/default/files/181119-f-ef974-0128-1542739258.jpg