AVX a L3 představily společný projekt supervrtulníku pro americkou armádu

Dvě společnosti AVX Aircraft a L3 Technologies spojily své síly a v rámci programu FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) představily svou vizi podoby nového vrtulníku určeného pro americkou armádu, který má nahradit současné vrtulníky vykonávající ozbrojený letecký průzkum.

V minulosti vykonávaly ozbrojený letecký průzkum v armádě Spojených států vrtulníky OH-58D Kiowa, které ale byly před několika lety z arzenálu americké armády vyřazeny. Původně převládal názor, že stejnou práci v rámci ozbrojeného leteckého průzkumu může zastat kombinace bitevních vrtulníků AH-64E Apache a bezpilotních létajících prostředků, což se ukázalo jako chybné rozhodnutí, protože vrtulníky AH-64E jsou především určeny pro útok, nikoliv pro průzkum.

V rámci programu FARA se nyní snaží americká armáda najít plnohodnotného nástupce za vrtulníky OH-58D Kiowa. Tedy rychlé vrtulníky s vynikající manévrovatelností. Americká armáda posoudí několik návrhů na kandidáta pro nový vrtulník určený pro ozbrojený letecký průzkum, a v roce 2020 pak vybere do dalšího kola dva konkurenční projekty, přičemž každý z vybraných kandidátů představí do roku 2023 funkční prototyp nového vrtulníku. Poté americká armáda po sérii testů vybere jednoho kandidáta, který získá finální kontrakt na dodání přibližně 500 nových vrtulníků armádě Spojených států.

V posledních dnech představily svou vizi nového ozbrojeného průzkumného vrtulníku společnosti AVX a L3. Jedná se o společný projekt, kdy AVX stojí za designem vrtulníku a za návrhem rotorů a L3 dodalo know-how ohledně integrace zbraňových, komunikačních, elektronických a senzorových systémů.

Jak můžete vidět z okolních obrázků, tak se bude jednat o vrtulník nebo spíše se více hodí označení VTOL létající prostředek s koaxiálními rotory (tj. dvěma hlavními protiběžnými rotory) a dvěma tlačnými rotory umístěnými na zádi stroje. Dále bude mít vrtulník v horní části trupu malá křídla a v dolní části zatahovací podvozek. Takováto koncepce umožní dosáhnout tomuto stroji takové rychlosti, o které si může konvenční vrtulník jenom zdát.

Jedním z požadavků programu FARA je získat pro americkou armádu vrtulník, který by dosahoval cestovní rychlosti minimálně 370 km/h. Sice u společného projektu AVX a L3 není uvedeno jaké rychlosti by měl průzkumný vrtulník dosahovat, ale v minulosti měla společnost AVX v plánu vyvinout podobně konstrukčně řešený vrtulník, který by dosahoval cestovní rychlosti minimálně 435 km/h. Pro porovnání cestovní rychlost AH-64 Apache je 265 km/h.

Nový vrtulník může volitelně pilotovat pilot sedící v pilotní kabině vrtulníku nebo může být vrtulník ovládán dálkově ze základny jako dron. To se zřejmě stává novým trendem u amerických letadel a vrtulníků, protože podobně to bude mít řešeno např. bombardér B-21, kdy B-21 bude moci pilotovat pilot v kokpitu nebo poletí B-21 na misi jako dron.

Ze zbraňových systémů by mohl získat nový vrtulník univerzální střely vzduch-země JAGM s multifunkčním naváděním, 20 mm kanón XM915 a moderní systém pro vedení radioelektronického boje.