Squiee vytvořila AI češtinu do AC Valhalla a plánuje překlady dalších her

Letošní rok stojí ve výsluní popularizace AI napříč různými webovými magazíny a novinami. Umělá inteligence je tady a musíme s ní počítat, alespoň takový pocit získal čtenář začátkem letošního roku, kdy v médiích jela velká propagace konverzační AI GPT-3.5 a následně GPT-4. Současně se začalo debatovat kdy konečně dosáhneme oné vytoužené singularity nebo třeba vzniku obecné AI, která dokáže sama za sebe myslet. Nad těmito zprávami se tak trochu upozadily výsledky neurálních strojových překladačů, které se specializují na překlady mezi různými jazykovými páry.

Nejznámějšími jsou Google Translator, DeepL a Microsoft Bing Translator. I u nich probíhá neustálé vylepšování překladu a zatím zdaleka nejlepších výsledků dosahuje překladač DeepL. Popularizátorem AI překladů se stal letos youtube kanál Pařanský ráj, který pokud mě paměť neklame odstartoval DeepL AI překlady hrou Hoghwarts Legacy. Postupně začalo přibývat více AI překladů na velké a menší hry a AI překlady se začalo zabývat více lidí, kteří řeší technickou stránku hry, jak vytáhnout ze hry texty a přeložené je vrátit zpátky, tak aby hra nepadala a šla dohrát až do konce.

Teprve nedávno se začala AI překlady zabývat i streamerka a programátorka s přezdívkou Squiee (Veverka), která zabezpečuje u AI překladu technickou základnu u překládaných videoher. Do češtiny a slovenštiny už přeložila pomocí DeepL hru Starfield a před pár dny do češtiny hru Assassin's Creed Valhalla. U AC Valhalla je to poměrně husarský kousek, protože je známo, že není zase tak jednoduché se dostat k textům u této hry, která využívá Anvil engine.

Měla by být přeložená celá základní hra a Squiee slíbila, že pouvažuje nad překladem i všech příběhových DLC, které k AC Valhalla vyšly. Překlad je určen pro hru verze 1.7.0 a můžete s ním hrát i pokud máte příběhové DLC, ty ovšem jsou zatím v angličtině.

Jedná se o AI překlad, takže počítejte s tím, že ve hře mohou být typické nedostatky DeepL překladu, jako je záměna on/ona nebo nekonzistentnost názvosloví. Jednoslovné nebo dvouslovné názvy objektů můžou mít skutečně kuriózní překlad a některé věty mít trochu odlišný kontext. To se samozřejmě dá napravit postupnou editací přeloženého textu. Klasický ruční překlad na AC Valhalla dělá v současnosti Farflame a jeho tým. Základní verze hry má více než 2600 normostran textu.

Další hra, kterou Squiee hodlá přeložit bude nový Assassin's Creed Mirage, která vyjde příští měsíc. Čeština by mohla být dostupná 5.10.2023. Žádosti o vytvoření dalších češtin pro různé hry přijímá Squiee na svém discord chatovacím kanálu.

Každopádně AI češtiny jsou tady v plné síle. A co na to PC hráči? Mohli bychom je rozdělit do tří skupin. První skupina je z nich nadšena, ta druhá je kategoricky odmítá a třetí skupině je to jedno a hraje hry s takovou češtinou, která je zrovna po ruce. Zároveň je tady obrovské množství lidí, kteří chtějí hrát hry v češtině okamžitě nebo maximálně pár dní po vydání hry na Steamu nebo Epicu. Překlad velkých her komunitou zkušených překladatelů trvá minimálně dva roky, spíše déle.