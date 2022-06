Steam rozdává hru zdarma, která potěší hráče adventur

Po dobu celého tohoto měsíce (června/júna), až do 1.7. máte možnost si přidat na Steamu zdarma adventuru Tell Me Why.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2020 a vytvořili ji francouzští herní vývojáři ze studia Dontnod Entertainment. Toto studio má na svém kontě např. takové hry jako third person akci Remember Me, RPG hru Vampyr, adventuru Twin Mirror nebo dva díly Life is Strange. V této hře je jedním z hlavních hrdinů transgender osoba a hra se zabývá problematikou transsexuality (není ale hlavním tématem hry).

Příběh hry se odehrává na Aljašce, kde dvojčata Allison a Tyler (původně se narodil jako holčička Ollie) se vracejí do svého rodného městečka, aby prodali dům po své zesnulé matce. Dvojčata se potkávají na Aljašce po 10 letech odloučení a čeká je vyrovnání se se svou minulostí a nalezení cesty k sobě. Budete se probírat společnými vzpomínkami na své dětství, kde každé z dvojčat si pamatuje určité prožité události jinak. Vaši volbou je, které verzi událostí dáte přednost a ovlivníte tak svou budoucnost. Problémem pro Tylera je jeho matka, která se zrovna lehce nesmiřovala s Tylerovou transsexualitou.

Hra Tell Me Why obsahuje celkem tři epizody (hru na Steamu získáte zdarma v kompletní verzi) a její dohrání vám zabere něco mezi 10 až 11 hodinami. Na metacritic získala Tell Me Why od recenzentů souhrnné hodnocení 75 a od hráčů 5,3.

Hru Tell Me Why si můžete přidat zdarma do své Steam knihovny na tomto odkazu.