Tesla míří do S&P 500. Letošní investicí jste si mohli peníze znásobit až 7x

Akcie společnosti Tesla jsou jedním z nejdiskutovanějších tržních témat letošního roku; ještě více než let loňských. Přestože se jí v červenci nepodařilo vstoupit do prestižního akciového indexu S&P 500, kdy mnozí čekali pozitivní zprávu, nyní se situace obrací a do jejího portfolia se dostane 21. prosince.