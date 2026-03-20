Tvůrci, zbystřete: Facebook spouští program, který obchází stará pravidla
Facebook znovu otevírá téma, které v posledních letech řeší většina velkých platforem. Jak udržet tvůrce a zároveň přetáhnout ty úspěšné od konkurence. Nový program Creator Fast Track ukazuje, že odpověď je jednoduchá. Peníze, dosah a minimum překážek na startu.
Platforma přiznala, že v roce 2025 vyplatila tvůrcům téměř tři miliardy dolarů. Meziročně jde o výrazný růst a zároveň jasný signál, že monetizace obsahu je pro Facebook klíčová oblast. Jenže samotná čísla nestačí. Tvůrci dnes chtějí rychlé výsledky a jistotu, že jejich práce nebude na nové platformě začínat od nuly.
Právě na to Creator Fast Track cílí. Tvůrci, kteří už mají vybudované publikum na Instagramu, TikToku nebo YouTube, mohou získat okamžitý dosah pro svá videa ve formátu Reels. Facebook jim zároveň nabídne garantovaný příjem po dobu tří měsíců. Pokud má někdo alespoň 100 tisíc sledujících, může počítat s částkou kolem tisíce dolarů měsíčně. U větších profilů s milionem sledujících se částka zvyšuje až na tři tisíce.
Zásadní je ale jiná věc. Tvůrci nemusí splnit běžné podmínky pro monetizaci, které by jinak vyžadovaly čas a růst publika. Facebook jim otevře nástroje pro výdělek prakticky okamžitě.
Rychlá monetizace a tlak na konkurenci
Zajímavý detail je i v tom, jak Facebook přemýšlí o obsahu. Tvůrci nemusí nutně vytvářet nový materiál. Stačí využít svůj starší obsah, který už se osvědčil jinde. To výrazně snižuje bariéru vstupu a dává programu reálný smysl.
Firma zároveň přiznává, že tři měsíce nemusí každému stačit. Pokud se tvůrci nepodaří rychle vybudovat publikum, Facebook bude dál podporovat dosah jejich příspěvků. Jinými slovy, platforma nechce, aby nově příchozí rychle zapadli.
Z čísel vyplývá, že hlavním tahounem jsou krátká videa. Reels tvořily zhruba 60 procent všech vyplacených odměn. Zbytek připadl na klasické příspěvky, fotky nebo Stories. Směr je tedy jasný a kopíruje to, co dnes funguje napříč celým internetem.
Součástí novinek jsou i nové metriky, které mají tvůrcům ukázat, kolik jejich obsah skutečně vydělává. Facebook zavádí například ukazatel kvalifikovaných zhlédnutí. Ten má oddělit reálný zájem od rychlého přeskočení videa. Přibude i přehled výdělku na tisíc zhlédnutí a vysvětlení, proč některá zhlédnutí nevydělávají vůbec.