V sázce je budoucnost stíhaček F-22A Raptor. Nahradí je 6. generace NGAD

V současnosti americké letectvo disponuje celkem sedmi různými druhy stíhacích nebo útočných letounů. Jsou jimi víceúčelové bojové letouny F-35A Lightning ll, letouny pro vybojování vzdušné převahy s možností útočit i na pozemní cíle F-22A Raptor, víceúčelové stíhací letouny F-16 C/D Fighting Falcon, stíhačky pro vybojování vzdušné nadvlády F-15 C/D Eagle, víceúčelové stíhací bombardéry F-15E Strike Eagle, letouny přímé palebné podpory A-10C Thunderbolt ll a jako novinka právě zařazované víceúčelové stíhačky F-15 EX Eagle ll.

V budoucnosti dojde podle náčelníka štábu amerických vzdušných sil ke snížení z aktuálně sedmi různých druhů/typů stíhacích nebo útočných letounů na pouhé čtyři. Do užšího výběru mají postoupit F-35A, F-15 EX, F-16 a letouny nové 6. generace NGAD. F-15 C/D a zřejmě i E nahradí F-15 EX Eagle ll a A-10C Thunderbolt ll budou létat do roku 2030. Stíhačky F-16 začne v nejmodernější verzi americké letectvo zřejmě znovu nakupovat a nový stíhač určený pro vybojování vzdušné nadvlády by mohl vstoupit do služby v americkém letectvu v roce 2029.

V této souvislosti je zajímavé vyjádření, že americké letectvo už nepočítá v následující dekádě po roce 2030 s provozem stíhaček F-22A Raptor. Přitom tyto letouny měly sloužit v americkém letectvu původně až do 40. let 21. století. Přesné načasování odchodu F-22A do důchodu ale bude záviset na tom, jak rychle bude schopno letectvo zařazovat do aktivní služby nové stíhačky 6. generace NGAD.

Takto by měl vypadat nástupce stíhačky F-22A Raptor z programu NGAD - nová stíhačka 6. generace

Celkem bylo vyrobeno 195 stíhaček F-22A Raptor a v současnosti americké letectvo provozuje 178 těchto stíhaček. Pro srovnání aktuálně provozuje USAF 283 F-35A, tedy více než v případě F-22. Důležitý je také fakt, že stíhačky F-35A se snadněji modernizují, než Raptory. Ačkoliv i F-22 dostanou ještě před svým odchodem do důchodu upgrady senzorů a možnost používat nové zbraňové systémy.

Americké letectvo bere na vědomí, že nepřátelé USA vytvářejí stále více sofistikovanější prostředky protivzdušné obrany a Raptory se mohou ocitnout ve 30. letech tohoto století překonání nepřátelskou technikou. Spojené státy mají na mysli hlavně Čínu a její ambice v Jihočínském moři. Další nevýhody u F-22 jsou relativně krátký dosah a malá zásoba zbraní, které může F-22 nést. Tyto omezení má řešit nový stíhač z rodiny NGAD.