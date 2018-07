2 400 odborníků na umělou inteligenci podepsalo závazek proti vraždícím robotům

Tesla Roadster odjel na Mars. Odchýlil se z trasy a míří do pásu asteroidů

Tesla Roadster odjel na Mars. Odchýlil se z trasy a míří do pásu asteroidů lukas-cihak 02/08/2018 13:00:00 Musk odstartoval raketu, která mu má vynést jeho oblíbený elektromobil Tesla Roadster na oběžnou dráhu a postupně jej dopravit až na Mars. Start vyšel nad očekávání, ale zatím nikdo netuší, zda se povede docílit Marsu. https://cdr.cz/sites/default/files/muskindex.jpg

SEED ve spolupráci s DICE prezentuje AI, které se samo učí hrát Battlefield 1 Pavel Vevera 03/27/2018 09:00:00 Kdo vás v budoucnu sestřelí v Battlefield 1? Ano, stále to bude ten schovaný klikař odstřelovač, může se k němu však připojit i robotický mozek. Spolupráce SEED a DICE přinesla první plodné výsledky v oblasti vývoje umělé neuronové sítě ve hře Battlefield 1. https://cdr.cz/sites/default/files/battlefieldtm_1_20161122224330.jpg

Boston Dynamics představili robopsa do domácnosti a robotického běžce do přírody lukas-cihak 05/15/2018 11:00:00 Společnost Boston Dynamics Robots představila na svých stránkách a na Youtube dva přírůstky do stáje svých robotů. Jedná se o humanoida a robopsa. Zvládnou se orientovat v prostoru i překonávat překážky. https://cdr.cz/sites/default/files/index_1.jpg